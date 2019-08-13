Songül ebe, 5 bin bebek doğurttu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nden 1997 yılında ebe olarak mezun olan Songül Arslan'ın (40) ilk görev yeri Batman'ın 32 bin nüfuslu Sason ilçesi oldu. Arslan, Sason'da göreve başladığı 2003'ten bu yana yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. İlçe halkının 'Songül Abla' diye hitap ettiği Songül ebenin adı, dünyaya getirdiği birçok kız bebeğine verildi. 2009 yılında eşinden ayrılan ve 15 yaşındaki oğlu Kadir Berkay Çepçi ile yaşayan Songül Arslan, "Sason'un ismi bana ilginç gelmişti. Coğrafi yapısı zor bir ilçeydi, bilerek burayı seçtim. İlk atamam Tekevler Sağlık Evi'ne çıkmıştı. Sağlık evi kapalı olduğu için Sason Devlet Hastanesi'nde görevlendirildim. O günden beri buradayım. İşimi severek yapıyorum. Özellikle kış mevsiminde zor koşullarda çalışıyoruz. Ulaşımı güçlükle yapılan köy ve mezralardaki hamile kadınların yardımına koşuyorum" dedi. Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan da Songül Arslan'ın yıllardır büyük fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, "Songül hanım artık bizden biri. Kendisi örnek alınacak bir sağlık çalışan. İlçemizde böylesi bir sağlık çalışanının olması bizim için büyük bir şans" dedi.