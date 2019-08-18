Toplu ulasımda akıllı kart krizi

Izmir'de toplu ulasımda kullanılan Izmirim Kart'ın hizmet süresi 7 Eylül'de sona erecek olması üzerine Büyüksehir Belediyesi'ne baglı ESHOT Genel Müdürlügü, yeniden ihaleye çıktı. 5 Agustos'ta tekliflerin alındıgı ihalenin muhammen bedeli de 119 milyon 680 bin lira olarak açıklandı. Ihaleye 2 firma teklif verdi. En yüksek teklif, sistemi 2015 yılı Haziran ayından bu yana isleten Karbil firmasından geldi. Karbil 130 milyon 900 bin lira teklif verirken Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren E-Kent Firması ise 57 milyon 120 bin liralık teklif verdi. E-Kent'in sundugu teklifin idarenin açıkladıgı muhammen bedelin 62 milyon 560 bin lira da düsük olması dikkat çekti. E-Kent komisyonca gerçeklestirilen düsük fiyat sorgulamasından geçince ihale E-Kent'te kaldı. Komisyon kararı bayram öncesi katılımcı firmalara teblig edildi. Sözlesme imzalanmadan önceki yasal bekleme süresinde 2 firmadan ihale sonucuna itiraz geldi. Ihalede 130 milyon 900 bin lira ile en yüksek teklifi sunan ve 2015 yılından bu yana sistemin isleticisi konumundaki Karbil Yazılım ve Bilisim Teknolojileri A.S, ihale sonucunu kısa adı KIK olan Kamu Ihale Kurumu'na tasıdı. KIK'e yapılan itirazlar bununla da sınırlı kalmadı. KIK'e bir itiraz da EKAP'tan ihale dosyası indirmesine ragmen 5 Agustos'ta gerçeklesen ihalede komisyona teklif sunmayan ASIS Elektronik ve Bilisim Sistemleri A.S'den geldi. 15 Agustos itibariyle KIK'in hesabına itiraz bedelini yatıran firma ESHOT Genel Müdürlügünce gerçeklestirilen ihaleye itirazda bulundu. Simdi tüm gözler KIK'in itirazlar karsısında verecegi karara çevrildi. Halen Karbil'in verdigi elektronik ücret toplama sistemi hizmeti 7 Eylül'de sona erecek. Bu tarihe kadar KIK itirazları görüsüp karara baglamazsa ESHOT Genel Müdürlügü yeni bir krizle karsı karsıya kalabilecek. ESHOT bu krizi asmak için Kamu Ihale Kanunu'nun acil durumlarda yararlanılan 21 B maddesi uyarınca KIK itirazları sonuçlandırıncaya kadar ücret toplama sistemi kesintiye ugramasın diye geçici 3-4 ay süreyle hizmet alım ihalesi yapabilecek. Eger bu da olmazsa düsük ihtimal de olsa yeniden kagıt bilet uygulaması kent gündemine gelebilecek. Egeli SABAH geçtigimiz Temmuz ayında 'Kriz kapıda' baslıgı ile haber yapmıs, bugün yasanabilecek sıkıntıları daha o günden kamuoyuna duyurmustu.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında sistemi 1999 yılında kurup 16 yıl boyunca isleten Kent Kart, ihaleyi kaybetmis yeni isletici Cartek, Haziran 2015'te devir aldıgı sistemi isletemeyince Izmir kent içi toplu ulasım sisteminde tam anlamıyla kaos yasanmıstı. Sistemde yasanan sorunlar nedeniyle otobüs, metro, vapur ve IZBAN gibi toplu ulasım araçlarındaki validatörler elektronik binis kartlarını okumamıs bunun yanında bakiyesi biten Izmirliler akıllı kartlara para yüklemesi yapamamıstı. Ulasım hizmeti kesintiye ugramasın diye Izmirliler yaklasık 1 hafta boyunca toplu ulasım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmıstı. Izmir Büyüksehir Belediyesi yasanan kaos üzerine kriz asılana kadar 1999 yılında kullanımına son verdigi kagıt bilet uygulamasına 16 yıl sonra geri dönmek zorunda kalmıstı. Sistem krizi o süreçte bedava binisler nedeniyle 10 milyon liranın üzerinde kamu zararının olusmasına neden olmustu.