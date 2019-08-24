Akhisar yine süper olacak

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, ligin ikinci haftasında yarın konuk olacağı Bursaspor maçına hazır. Lige Adanaspor galibiyetiyle başlayan ve yeşil-siyahlılara 3 puanı getiren tek golü atan Burhan Eşer, Bursa maçı için de iddialı konuştu. Burhan, "İlk haftalar hep zordur. Ama sonuçta galibiyetle başlamak önemliydi ve biz de bunu başardık. Maç içinde tempoyu yükselttiğimiz ve iyi oynadığımız zamanlarda vardı. İşte bunu 90 dakikaya yayabilirsek çok daha iyi olacak. Hedefimiz Akhisarspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" dedi



BURSA YOLCULUĞU BUGÜN

Akhisarspor yarın saat 21.45'te başlayacak maç için bugün karayolu ile Bursa'ya gidecek ve burada otelde maç saatini bekleyecek. Akigolar gibi Süper Lig'e geçen sezon veda eden Bursaspor ligin ilk haftasında TFF 1. Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'e 3- 1 mağlup olmuştu.