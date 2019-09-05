İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Mardin, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde geçici koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimi verilecek. "Mutfakta Umut Var" adı verilen proje kapsamında eğitim alanlar, burada öğrendikleri ile iş sahibi olabilecek. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı önderliğinde gerçekleşecek projede ilk adımda, BM Dünya Gıda Programı tarafından sağlanan (WFP) 2 milyon dolarlık fon ile ilk yıl toplam 600 kişiye nitelikli gastronomi eğitimi ve eğitim sonunda aşçı yardımcılığı sertifikası verilmesi amaçlanıyor. Projenin uygulandığı illerde gastronomi ve turizm eğitimi veren meslek liselerinin de mevcut koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Projenin lansmanı için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Şükraan Ekonomik, Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği Başkent Üniversitesi Thermopol Gastronomy Academy'de bir araya geldi.

3+3 AYLIK EĞİTİM

3 aylık mesleki ve teknik beceri eğitimlerini tamamlayan katılımcılar aşçı yardımcısı sertifikası alabilecek. Sertifikasını alan katılımcılara iş deneyimi kazandırılması için ek olarak 3 aylık işbaşı eğitimi de verilecek. Bunun yanı sıra eğitime devam eden katılımcılara ilk 6 ayda ekonomik destek sağlanacak. Eğitim kapsamında mesleki becerilerin geliştirilmesinin yanında iş bulma konusunda özgeçmiş hazırlama, mülakat koçluğu, iş arama ve çalışma izinleri için rehber olacak eğitimler de verilecek. Mutfakta Umut Var projesinde eğitim müfredatı Mardinli Şef Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanacak. Müfredatın zenginleştirilmesinde danışmanlık görevini ise 12 yıldır Brezilya, Meksika, Sal Salvadaor ve Cape Town olmak üzere 4 şehirde sosyal gastronomi ve el becerisi geliştirme konusundaki deneyimleri ile binlerce kişiye istihdam sağlayan Gastromotiva Hareketi sağlayacak.

SIFIR ATIK BİLİNCİ

Mutfakta Umut Var Projesi'nin hamisi olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MUV Projesi, yerel mutfak geleneklerine uluslararası boyut katarak bu alandaki çalışmalarda çok yönlü ve sürdürülebilir gelişimine destek olacaktır. Bu doğrultuda çevreye duyarlı ve 'sıfır atık' bilincinin geliştirilmesini teşvik eden çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra, projeye dâhil olacak uluslararası deneyimli aşçıların bilgi birikimden ve tekniklerinden faydalanarak gastronomi alanında, yerel mutfağımızı, uluslararası platformla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Gerçekleşen imza töreninin ardından dünyaca ünlü şefler David Hertz, Patrick Honauer ve Ebru Baybara Demir Mutfakta Umut Var projesi için mutfağa girdi.