Haber Hattı

Menemenspor'da sıkıntı var!
BU
sezon tarihinde ilk kez TFF 1.Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un evinde yüzü gülmüyor. Taraftarı önünde ilk maçta Hatayspor'a 4-0 mağlup olan Menemen son maçında da Akhisarspor'a 1-0'lık skorla teslim olup 6 puan kaybetti. Bu süreçte hiç gol atamayan ve kalesinde 5 gol gören Menemen deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenip Karagümrük ile de 1-1 berabere kaldı.
Bucaspor, rüzgar yakaladı
TIRE 1922'nin yarışmacı haklarını alarak sezona Ci Group Buca ismiyle başlayan Fırtınalar ligde de fırtına gibi esiyor. 3. Lig 1. Grup'ta ilk maçta Çankaya FK'yı 4-2 yenip Erzin Belediye ile deplasmanda 1-1 kalan Buca
son maçında da Şile Yıldızspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Ci Group Bucaspor'un Yıldızspor maçında tek golünü atan 32 yaşındaki golcüsü Gökhan Erdöl ise 3 maçta gol sayısını 4'e çıkardı. Gökhan kupada elendikleri Muğlaspor maçında da bir gol atmıştı.
Akhisar penaltıyla atabiliyor
AKHISARSPOR
bu sezon
ligde attığın
üç golün
tamamını penaltılardan
kazanarak
ilginç
bir istatistiğe
imza attı.
1-0 kazandıkları
Adanaspor
ve Menemenspor maçlarında
penaltılarla
gülen
Akigo'ya
2-1 yenildikleri
Bursaspor
maçında penaltı
yetmedi.
Akhisar, Adanaspor
maçında
Burhan
Eşer ile bir de
penaltı kaçırdı.
Manisa FK fırtınası ürkütüyor
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren siyahbeyazlılar, 3 maçta 13 gol atarken taraftarlarını gole doyurdu. Son maçta Hekimoğlu Trabzonspor'u 6-3'lük skorla mağlup eden Manisa'da teknik direktör İsmail Ertekin, "Bu takım bu sezon ilk sıradan doğrudan 1.Lig'e çıkacak" dedi.