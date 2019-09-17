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Haber Hattı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Haber Hattı
Menemenspor'da sıkıntı var!
BU sezon tarihinde ilk kez TFF 1.Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un evinde yüzü gülmüyor. Taraftarı önünde ilk maçta Hatayspor'a 4-0 mağlup olan Menemen son maçında da Akhisarspor'a 1-0'lık skorla teslim olup 6 puan kaybetti. Bu süreçte hiç gol atamayan ve kalesinde 5 gol gören Menemen deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenip Karagümrük ile de 1-1 berabere kaldı.

Bucaspor, rüzgar yakaladı
TIRE 1922'nin yarışmacı haklarını alarak sezona Ci Group Buca ismiyle başlayan Fırtınalar ligde de fırtına gibi esiyor. 3. Lig 1. Grup'ta ilk maçta Çankaya FK'yı 4-2 yenip Erzin Belediye ile deplasmanda 1-1 kalan Buca son maçında da Şile Yıldızspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Ci Group Bucaspor'un Yıldızspor maçında tek golünü atan 32 yaşındaki golcüsü Gökhan Erdöl ise 3 maçta gol sayısını 4'e çıkardı. Gökhan kupada elendikleri Muğlaspor maçında da bir gol atmıştı.

Akhisar penaltıyla atabiliyor
AKHISARSPOR bu sezon ligde attığın üç golün tamamını penaltılardan kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı. 1-0 kazandıkları Adanaspor ve Menemenspor maçlarında penaltılarla gülen Akigo'ya 2-1 yenildikleri Bursaspor maçında penaltı yetmedi. Akhisar, Adanaspor maçında Burhan Eşer ile bir de penaltı kaçırdı.

Manisa FK fırtınası ürkütüyor
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren siyahbeyazlılar, 3 maçta 13 gol atarken taraftarlarını gole doyurdu. Son maçta Hekimoğlu Trabzonspor'u 6-3'lük skorla mağlup eden Manisa'da teknik direktör İsmail Ertekin, "Bu takım bu sezon ilk sıradan doğrudan 1.Lig'e çıkacak" dedi.

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