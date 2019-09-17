Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

sezon tarihinde ilk kez TFF 1.Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un evinde yüzü gülmüyor. Taraftarı önünde ilk maçta Hatayspor'a 4-0 mağlup olan Menemen son maçında da Akhisarspor'a 1-0'lık skorla teslim olup 6 puan kaybetti. Bu süreçte hiç gol atamayan ve kalesinde 5 gol gören Menemen deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenip Karagümrük ile de 1-1 berabere kaldı.TIRE 1922'nin yarışmacı haklarını alarak sezona Ci Group Buca ismiyle başlayan Fırtınalar ligde de fırtına gibi esiyor.son maçında da Şile Yıldızspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Ci Group Bucaspor'un Yıldızspor maçında tek golünü atan 32 yaşındaki golcüsü Gökhan Erdöl ise 3 maçta gol sayısını 4'e çıkardı.bu sezonligde attığınüç golüntamamını penaltılardankazanarakilginçbir istatistiğeimza attı.1-0 kazandıklarıAdanasporve Menemenspor maçlarındapenaltılarlagülenAkigo'ya2-1 yenildikleriBursaspormaçında penaltıyetmedi.Akhisar, AdanaspormaçındaBurhanEşer ile bir depenaltı kaçırdı.TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren siyahbeyazlılar, 3 maçta 13 gol atarken taraftarlarını gole doyurdu. Son maçta Hekimoğlu Trabzonspor'u 6-3'lük skorla mağlup eden Manisa'da teknik direktör İsmail Ertekin, "Bu takım bu sezon ilk sıradan doğrudan 1.Lig'e çıkacak" dedi.