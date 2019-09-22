Esnafın zaferi

BUGÜN NELER OLDU

Geçen dönem CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin mahkeme kararlarını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazar Yerinde tezgah açan esnafın 22 aydır devam ettirdiği haklı mücadele zaferle sonuçlandı. 860 pazarcının mağduriyetini giderecek olan kira sözleşmesi, önceki gün Bornova Belediyesi'nde tarafların katıldığı bir toplantı ile imzalandı. İmzalanan kira sözleşmesine göre kapatılan Özkanlar Pazarı bundan böyle mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan Bornova Viyadük Altında hizmet verecek. Pazar yerinin adı da Yeni Özkanlar Pazaryeri olacak. Viyadük altını Pazar yerine uygun hale getirecek düzenlemeler Bornova Belediyesi'ne bağlı İZBAŞ şirketi tarafından gerçekleştirilecek. İZBAŞ, Karayolları Vakfı'na yıllık 312 bin lira kira ödeyecek. 4 yıl sonunda kira sözleşmesinin süresi talebe göre uzatılabilecek. Her ne kadar pazarın 4 ay sonra açılacağı söylense de bu süre olabildiğince öne çekilecek. Egeli SABAH'a konuşan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "22 aydır sürdürdüğümüz haklı mücadelemiz önceki gün imzalanan kira sözleşmesi ile taçlanmış oldu. Biz bu güne kadar hep ekmeğimizin peşinden koştuk. Yeri geldi biber gazı, cop yedik. Yeri geldi eylemleri sonlandırmamız için büyük baskılara maruz kaldık. Ama yine de haklı davamızdan vazgeçmedik. Bugün atılan imzalar 22 verdiğimiz hak arama mücadelemizi taçlandıran imzalardır. Başta baskılara boyun eğmeyen sabırla mücadeleyi sürdüren pazarcı kardeşlerim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, İzmir milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olmak üzere KGM Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a ve Karayolları Vakfı Yöneticilerine katkılarından ötürü teşekkür eden Acar; "En özel teşekkürlerimizden birini de bizi her zaman dinleyen ve sorunun çözümü için adeta seferber olan Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'a etmek istiyoruz. Pazarcı esnafı olarak bizler kendisini sadece İzmir Valisi olarak değil aynı zamanda İzmir'in ağabeyi olarak da görüyoruz" diye konuştu.22 aydır sürdürdükleri hak arama mücadelesini kamuoyuna taşıyan Sabah Gazetesine de teşekkürü bir borç bildiklerini söyleyen Acar, şöyle konuştu; "Bizim İzmir'de yürüttüğümüz hak arama mücadelesi, Sabah Gazetesi'nin etkili yayınları sayesinde sadece İzmir'de değil Türkiye'nin dört bir yanında da ses getirdi. 860 pazarcı adına SABAH ailesine teşekkür ediyoruz. Onurluyuz, gururluyuz. Bu zafer sadece pazarcı esnafının değil aynı zamanda zor günler geçiren esnaf ailelerinin de zaferidir."