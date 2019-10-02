Ödüllü yazar üvey kızını taciz etti

İZMIR'IN Konak ilçesinde 60 yaşındaki ünlü şair ve yazar Mehmet Hameş, eşi H.H.'nin işe gitmesiyle 5. sınıfa giden 11 yaşındaki üvey kızı D.T. ile birlikte evde yalnız kaldı. Üvey babası Mehmet Hameş'in yanına kitap okumak için giden D.T. ilk başta sözlü olarak tacize uğradı. Daha sonra Mehmet Hameş hayır demesine rağmen üvey kızını öpmek istedi. Ağlayarak odasına çekilen D.T. annesini arayıp durumu anlattı. Anne H.H. kızından Mehmet Hameş'in sesini gizlice kaydetmesini istedi. Daha sonra üvey babasının yanına giderek ses kaydını açan D.T. konuşmaları kaydetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bir süre sonra eve gelen H.H.'nin kızı D.T.'yi de yanına alarak polis merkezine gidip eşi Mehmet Hameş'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ünlü şair, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Hameş cinsel taciz iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yazardan şikayetçi olan eşi H.H. boşanma davası da açtı. H.H. ayrıca ünlü yazardan 1 milyon lira manevi tazminat istedi. Ünlü şairin birçok edebiyat ödülü bulunuyor.