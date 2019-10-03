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Ehliyetsiz dolmuş şoförü yakalandı

-Menemen hattında dolmuş şoförü olan ’ın, polis denetiminde ceza puanı dolduğu için ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Çakır’ın 23 suçtan sabıkası bulunuyor

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Ehliyetsiz dolmuş şoförü yakalandı

İzmir'de Anadolu Caddesi üzerinde Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, trafik denetimi yaptı. Ekipler, İzmir-Menemen arasında yolcu taşımacılığı yapan 35 M 9407 plakalı minibüsü Anadolu Caddesi üzerinde durdurdu. Araçtan inen 27 yaşındaki minibüs şoförü Mehmet Sıddık Çakar'dan ehliyeti istendi. Ehliyetini göstermek istemeyen Çakar, polislere saldırarak mukavemette bulundu. Çakar'ın ehliyetini gösterememesi üzerine yapılan incelemede minibüs şoförünün 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ
Bunun üzerine Çakar'a ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 4 bin 487 lira para cezası kesildi. Çakar'ın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda herhangi bir suçtan aranmadığı ancak emniyette daha önceden çeşitli suçlardan toplam 23 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yolcular araçtan indirildikten sonra minibüs olay yerine çağrılan çekici tarafından çekilerek araç sahibine teslim edilmek üzere götürüldü. Ayrıca görevli polislere saldıran Çakar hakkında 'polise mukavemetten' işlem yapıldı.

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