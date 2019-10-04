Nar uzak doğu yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk ve Foça ilçelerine bağlı kırsal mahallelerinde nar hasadı başladı. Bereketin ve bolluğun simgesi olan nar, ihracatçıların da gözdesi oldu. Vitamin deposu olan narın bu yıl ilk kez Uzak Doğu pazarına girmesi hedefleniyor. Narın kendileri için çok kıymetli bir meyve olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, içleri olgunlaşmış ve rengini bulmuş narların kesildiğini ve paketleme yerlerine götürüldüğünü söyledi. Nar üretiminin son 7-8 yılda daha fazla yaygınlaştığını belirten Uçak, "Hicaz narının dikimi çoğaldı. Talep de artıyor. Rusya, Almanya, Irak gibi 68 ülkeye nar gönderiyoruz. Bu yıl da iyi bir sezon geçirmeyi diliyorum. Üreticiler de kalite, verim ve fiyatlardan gayet memnun. EİB olarak 2018 yılında toplam 114 milyon dolarlık, 207 bin ton nar ihraç ettik. Bu yıl geçen seneye göre daha iyi olmasını umuyoruz. Narımızı Uzak Doğu'da tanıtacağız" dedi.