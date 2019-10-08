İEÜ’de “Rehber Öğrenci” projesi hayata geçirildi

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Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ), bu yıl ilk kez üniversiteyle tanışan öğrenciler için "Rehber öğrenci" (mentorluk) projesi hayata geçirildi. Üniversiteye yeni giren öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak ve sosyal yönden kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla 108 rehber öğrenci belirlendi. Üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan gençler arasından seçilen rehber öğrenciler, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, Kampüsİzmir'e yeni katılanlara yol gösterecek. İlk dönemin sonuna kadar devam edecek projede rehber öğrenciler, üniversiteye yeni başlayan gençlere bölümlerini tanıtacak, kampüsteki imkanlar hakkında detaylı bilgi verecek. Öğrencilerin, sosyal kulüpler aracılığıyla etkinliklere katılarak aktif olmalarını da sağlayacak rehber öğrenciler, ayrıca kurdukları WhatsApp grubu ile gençlerle her daim iletişim halinde olacak. İEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Müdür Vekili Doç. Dr. Tarık Saygılı, "Projemizi ilk kez 2015 senesinde başlatmıştık ancak en kapsamlı olarak bu yıl gerçekleştirdik. 300 başvuru arasından mülakat ile 108 öğrenciyi belirledik" dedi.