Kadınlar kick boks yapmayı öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

Özellikle genç kadınlar, saldırı anlarında öz savunma yapabilmek için dövüş sporlarına yöneldi. İzmir'de özel bir spor kulübünde kick boks eğitimi alan kadınlar, fiziksel güçlerini artırıp, olası bir fiziksel saldırıda neler yapabileceklerini öğreniyor. Eğitmen Mehmet Özer, yaşları 14- 25 arasında değişen, içlerinde milli sporcuların da bulunduğu kadınlara haftada 3 gün 1.5 saat ders vererek kick boks sporunun inceliklerini ve vuruş tekniklerini öğretiyor. Kadınların öğrendiği karma dövüş, yumruk, tekme ve güreş kombinasyondan oluşan teknikler, onların herhangi bir boğuşma anında kendilerini daha rahat savunmasına yardımcı oluyor. Kadınlar hem yumruklarını, hem tekmelerini kullanarak saldırılara karşılık vermeyi öğrenirken, kuvvet antrenmanlarında fiziksel olarak güçleniyor.2002 yılından bu yana milli sporcu olan eğitmen Mehmet Özer (37), "Kick boksa son zamanlarda kadınların ilgisi arttı. Öncelikli amaç sporu öğrenmek ama daha sonra kendilerini nasıl savunacaklarını, neler yapabileceklerini öğrenmek istiyorlar. Biz de o yönde çalışmaya başladık, artık sokakta kendilerini nasıl savunabileceklerine yönelik eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimin arasında Türkiye şampiyonu olanlar ve milli takım sporcuları da var. Onların zaten kendilerini savunma gibi bir sorunu yok, çok rahat bir şekilde bir erkeği saf dışı bırakabilirler" dedi. 2 aydır kick boks eğitimi alan Betül Yılmaz (23), "Bu sporu yaptıkça özgüvenim arttı. Erkeklere göre daha savunmasızız, en azından teknik öğrenebilirsem kendimi korumak adına daha fazla şansım olabileceğini düşündüm" dedi. Kendisini daha güçlü hissettiğini anlatan Özge Denli (23), "3 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu spor sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum" diye konuştu.