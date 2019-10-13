İzmir’de E-Kent dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü, Karbil'in işletim süresi 7 Eylül'de sona ereceği için geçtiğimiz aylarda yeniden ihaleye çıktı. 5 Ağustos'ta tekliflerin alındığı ihalenin muhammen bedeli de 119 milyon 680 bin lira olarak açıklandı. İhaleye 2 firma teklif verdi. En yüksek teklif, sistemi 2015 yılı Haziran ayından bu yana işleten Karbil Firmasından geldi. Karbil, 130 milyon 900 bin lira teklif verirken Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren E-Kent ise 57 milyon 120 bin liralık teklif sundu. E-Kent'in sunduğu teklifin idarenin açıkladığı muhammen bedelin 62 milyon 560 bin lira daha düşük olması dikkat çekti. E-Kent komisyonca gerçekleştirilen düşük fiyat sorgulamasından geçince ihale E-Kent'te kaldı.

3 İTİRAZ GELDİ

Sözleşme imzalanmadan önceki yasal bekleme süresinde 2 firmadan ihale sonucuna itiraz geldi. 4 yıldır sistemi işleten Karbil'den 2, EKAP'tan ihale dosyası satın almasına rağmen tekliflerin alındığı 5 Ağustos tarihinde komisyona teklif sunmayan ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş'den 1 itiraz geldi. İki firma önce idareye, ardından da Kamu İhale Kurumu'na itirazlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Karbil'in 2, Asis'in 1 itirazını değerlendiren Kamu İhale Kurumu 3 itirazı da reddetti. Böylece ihalede en düşük teklifi veren ve komisyonca en uygun teklif olarak açıklanan E-Kent Firması'nın önünde herhangi bir engel kalmamış oldu. ESHOT Genel Müdürlüğü 7 Eylül'de normal süresi sona eren hizmet alımının aksamaması için 3 aylık geçici süreyle ihaleye çıkmış bu ihaleyi de Karbil almıştı. 7 Aralık'ta Karbil'in süresinin dolmasının ardından sistemi E-Kent devir alacak. Taraflar arasında sözleşmenin imzalanması ile birlikte otobüs, metro, vapur, tramvay, İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarında kullanılan elektronik ücret toplama sistemini 36 ay süreyle E-Kent çalıştıracak. 2015 yılında değişen sistem, ihaleyi alan firma tarafından öngörülen sürede devreye sokulamayınca toplu ulaşım araçlarına binişlerde validatörler manyetik kartları okumadı. Bakiyesi biten vatandaş manyetik kartına sistemdeki sorunlar nedeniyle yükleme yapamadı. Durum böyle olunca çok sayıda İzmirli otobüs, metro, vapur ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmak durumunda kaldı. Bu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira kamu zararına uğramasına neden olmuştu.