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Sahte tebligat imzalatıp dolandırmaya çalıştılar

İzmirli , sözde görevlisinin getirdiği tebligatı imza karşılığında aldı. Tebligatın sahte olduğunu fark eden Önaç, ’ne giderek şikayetçi oldu

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Sahte tebligat imzalatıp dolandırmaya çalıştılar
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde Mustafa Cumhur Önaç'ın kapısını çalan 20-25 yaşlarındaki PTT görevlisi, elindeki zarfı göstererek 'Tebligatınız var' dedi. Zarfın üzerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yazdığını gören Önaç, görevlinin uzattığı kağıdı imzalayıp zarfı teslim aldı. Ardından durumdan şüphelenen Önaç, sitenin güvenlik görevlisini arayarak PTT görevlisinin bekletilmesini istedi. Sitenin giriş kapısına giden Önaç, PTT üniforması giymiş şahısın yanında zarfı açtı. Zarftan Önaç'ın daha önce başka bir suç nedeniyle şikayetçi olduğu A.O. isimli kişi ile ilgili evrak olduğunu gördü. Evrakın gerçekten savcılıktan geldiğini inanan Önaç, sahte PTT görevlisini gönderdi. Eve girdikten sonra avukatı Mehmet Bülent Ötkün'ü arayan Önaç, zarfın fotoğrafını göndererek konuyu araştırmasını istedi. Ötkün, barkod numarasını PTT üzerinden sorgulattı ve sahte olduğunu öğrendi. Ayrıca savcılıktan yapılan araştırmada da dosya numarasının gerçek olmadığı anlaşıldı.

KAMERAYA YAKALANDI
Soluğu Gasp Büro Amirliği'nde alan Önaç, PTT üniformalı şüpheliden şikayetçi oldu. Avukat Mehmet Bülent Ötkün, "Müvekkilimin imzasını alabilmek için PTT üniforması giyen bir şahıs adresine gitti. Sahte bir tebligat teslim edildi. Bu yöntemle alınan imza önümüzdeki süreçte sahte bir senet düzenlenmek için kullanılabilir. Bu nedenle polise şikayette bulunduk. Bu olay başkalarının da başına gelebilir. Adrese gelen kişiye mutlaka kimlik de sorulmalı" diye konuştu. Sitenin güvenlik kameraları sahte PTT görevlisinin siteye giriş ve çıkış anını saniye saniye görüntüledi. Oldukça soğukkanlı hareket eden şahısın üzerinde PTT üniformaları olduğu görülüyor. Şüpheli şahsı siteye bırakan aracın şoförü H.A. (38), şüphelinin aracına otostop çekip bindiğini belirtti. Sahte postacının kimliği araştırılıyor.

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Sahte tebligat imzalatıp dolandırmaya çalıştılar
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