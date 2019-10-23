Cikalleshi ve Burhan Akhisarspor’u sırtladı

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TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 8 hafta sonunda Süper Lig potasında yer alan Akhisarspor'da,Sezon başı kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra Akhisarspor'un A takım kadrosuna dahil edilen Arnavut forvetAdanaspor, Bursaspor ve Hatayspor (2) maçlarında ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, 8 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 11 gol atan Akhisarspor'da bu ikili 8 kez ağları sarsarken, diğer golleri Erhan Çelenk (2) ve Aykut Çeviker kaydetti.Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Kağıt üzerinde sonuncu ama ligin en dinamik takımlarından birisine karşı oynadık. Skor 1-1 olsa da pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüş sağlayan bir ekip olarak yerimizi sağlamlaştırdık. Hedefimiz bu takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak. Başaracağız" dedi.