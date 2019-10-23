Cikalleshi ve Burhan Akhisarspor’u sırtladı

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 8 hafta sonunda Süper Lig potasında yer alan Akhisarspor'da, tecrübeli futbolcular Sokol Cikalleshi ve Burhan Eşer attıkları 4'er golle takımlarını sırtlayan isimler oldu.
Sezon başı kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra Akhisarspor'un A takım kadrosuna dahil edilen Arnavut forvet Cikalleshi tecrübesini konuşturup 5 maçta 4 kez ağları sarstı. Yazın Osmanlıspor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Burhan Eşer de skora önemli katkılar sağladı.
Adanaspor, Bursaspor ve Hatayspor (2) maçlarında ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, 8 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 11 gol atan Akhisarspor'da bu ikili 8 kez ağları sarsarken, diğer golleri Erhan Çelenk (2) ve Aykut Çeviker kaydetti.
GÖZÜ SÜPER LİG'DE
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Kağıt üzerinde sonuncu ama ligin en dinamik takımlarından birisine karşı oynadık. Skor 1-1 olsa da pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüş sağlayan bir ekip olarak yerimizi sağlamlaştırdık. Hedefimiz bu takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak. Başaracağız" dedi.