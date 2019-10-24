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Yılmazer ailesinin bebek sevinci

Giriş Tarihi: 24.10.2019
2012 yılında dünya evine giren Egeli Sabah'ın sayfa sekreteri Gizem Yılmazer ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyesi Çağdaş Yılmazer, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tattı. Dün sabah saat 06.00'da İzmir Can Hastanesi'nde gerçekleşen doğum ile dünyaya gelen kız bebeğe Okyanus ismi verildi. Okyanus bebeğin 3 kilo 250 gram olarak doğduğu belirtildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Egeli Sabah ailesi olarak ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem-Çağdaş Yılmazer çiftini tebrik ediyor, Okyanus bebeğe sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.
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Yılmazer ailesinin bebek sevinci
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