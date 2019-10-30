Mevlana Heykeli’ne büyük saygısızlık

İZMIR'DE Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı. Etrafı çam ağaçları ile donatılarak, oluşturulan ve tüm Buca ile İzmir'in bir bölümüne hakim tepe üzerinde manzaraya sahip tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Daha önce gelenlerin çayını yudumladığı sosyal tesis ile 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli'nin atıl görüntüsü, görenlerin tepkisine yol açıyor. Vatandaşlar, Buca Belediyesi'nin Mevlana'ya sahip çıkmasını istiyor.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Tesisin bulunduğu bölgede daha önce güvenli ortam olduğunu anlatan ilçe sakini Hasan Çelik (40), "Daha önceki durumu gerçekten çok güzeldi. Canlı müzik vardı, insanlar geç saatlere kadar aileleriyle birlikte İzmir'in manzarasını seyreder, çayını içerdi. Bugün geldiğimizde ise çok şaşırdık. Buradaki heykelin altındaki tesisin de camları tamamen kırık. Kafeteryaya kilit vurulmuş. Küçük heykeller kırılmış hatta köşedekini çalmışlar. Burada Mevlana'nın çok değerli sözleri vardı, onları da götürmüşler. İçeride yataklar var, sanırım sokakta yaşayan insanlar, geceleri burada kalıyor. Çok üzücü bir durum. Her yerde içki şişeleri var" dedi.