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Ksk 107 yılında 90+5’te güldü

Kuruluşunun 107. yılını kutlayan Karşıyaka, Belediyesi’ni son dakikada Cenk Özbey’in frikik golüyle geçmeyi başardı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Ksk 107 yılında 90+5’te güldü
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off barajını yakalamaya çalışan Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor beraberliğinden sonra evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u uzatmada tek golle geçti. Karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada serbest vuruştan Cenk kaydetti. Taraftarı önünde üst üste 4. galibiyetini alan Karşıyaka, bu sonuçla 15 puana ulaştı. Futbolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

KALEDE SÜRPRİZ
Ligde oynadığı son 4 maça aynı 11'le çıkan Karşıyaka'da Elazığ karşısında kalede Mehmet sürprizi yaşandı. Yeşilkırmızılılarda geçen sezon başından bu yana ligde sürekli ilk 11'de forma giyen Erdoğan, ilk kez yedek kalırken kaleyi Mehmet korudu. 21 yaşındaki file bekçisi, 3. Lig'de ilk kez eldivenleri eline geçirdi.
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Ksk 107 yılında 90+5’te güldü
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