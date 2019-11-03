Ksk 107 yılında 90+5’te güldü

BUGÜN NELER OLDU

FF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off barajını yakalamaya çalışan Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor beraberliğinden sonra evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u uzatmada tek golle geçti.Taraftarı önünde üst üste 4. galibiyetini alan Karşıyaka, bu sonuçla 15 puana ulaştı. Futbolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.Ligde oynadığı son 4 maça aynı 11'le çıkan Karşıyaka'da Elazığ karşısında kalede Mehmet sürprizi yaşandı. Yeşilkırmızılılarda geçen sezon başından bu yana ligde sürekli ilk 11'de forma giyen Erdoğan, ilk kez yedek kalırken kaleyi Mehmet korudu. 21 yaşındaki file bekçisi, 3. Lig'de ilk kez eldivenleri eline geçirdi.