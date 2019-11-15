Şerbet Sıcak Baklava gençlere fırsat sunuyor

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Geniş şube ağıyla dikkat çeken Kahve Diyarı Grubu'nun Şerbet Sıcak Baklava markasıyla tatlı sektörünü hızlı bir giriş yaptı. Girişimciler için yeni bir yatırım fırsatı sunan ve ilk şubesi Menemen'de hizmete açılan Şerbet Sıcak Baklava'nın konsept bedeli inşaat, donanım ve franchising bedeli dahil anahtar teslim 250 bin lira olacak. Marka hakkında bilgi veren Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, "Şerbet Sıcak Baklava markası üzerinde 4 yıldır çalışıyoruz. Markamızın ilk şubesini Menemen'de ikincisini de Gümüşpala, Bayraklı'da hizmete açtık. Bu yılın sonunda 20, 2020 yılı sonunda da 100 Şerbet Sıcak Baklava bayiliği vereceğiz. 2023 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde sektörde öncü firma olarak 300'üncü mağazamızı de törenle hizmete açacağız" dedi.Rodoplu, "Tadı Tam, Fiyatı Noksan" sloganıyla her eve şerbet adını verdiğimiz yeni baklava markamızın girmesini sağlayacağız. Şerbet Sıcak Baklava projemizle gençlerin düşük yatırım bütçeleriyle iş sahibi olmasının yolunu açacağız. Biz Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Yılmaz öncülüğünde gençlerimizin girişimciliğini desteklemek için bu yeni markamız için start verdik. Bir Şerbet Baklava dükkanının maliyeti anahtar teslim 250 bin lira bütçeli olacak. Yatırımın en fazla 30 ayda geri dönmesini sağlayacak şekilde bayilerimize yüksek kar marjı vereceğiz. Mahallenin genci kendi muhitinde iş sahibi olsun. Rodoplu, gıda grubunda 2023 yılı sonunda 260 şubeli Kahve Diyarı, 150'ye yakın pastane şubesine ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.