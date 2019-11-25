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güvenliği hiçe sayılıyor

Büyükşehir’in Karşıyaka’daki kıyı düzenlemesinde hiçbir güvenlik önlemi almaması, vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor. Tramvay yoluna yönlendirilen yayalar, tramvay gelince caddeye iniyor

ONUR TUNGUT ONUR TUNGUT Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Can güvenliği hiçe sayılıyor

zmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirdeniz Projesi kapsamında, kıyıları tekrar düzenliyor. Karşıyaka'da Bostanlı- Mavişehir etabının ardından, Karşıyaka İskelesi'nin çevresinde kıyı düzenlemesi devam ediyor. Karşıyaka İskelesi ile Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı arasında kalan bölümdeki çalışmalar için sahil şeridini dev levhalarla kapatan İzmir Büyükşehir, yayaları düşünmedi. İskeleden otobüs durakları istikametine gitmek isteyen yayalar, zorunlu olarak tramvay yoluna yönlendiriyor. Bölgede çalışmaların yapıldığı şantiye bölümü hariç hiç bir güvenlik önleminin alınmaması dikkat çekti.

ÖNLEM ALINMALI
Özellikle vapurların iskeleye yanaşmasıyla birlikte bölgede yaya popülasyonunda büyük artış yaşanıyor. Tramvay yolundan yürümek zorunda kalan vatandaşlar, ezilme tehlikesi yaşıyor. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı bölgede tramvayın gelmesiyle birlikte bazı yayalar, araçların geçtiği ana caddenin üzerine inmek zorunda kalıyor. Can güvenliği için önlem alınmaması nedeniyle özellikle, yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlar, zorlanıyor. Kazaya davetiye çıkaran uygulama için vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını isterken, herhangi bir kaza durumunda sorumlunun tamamen Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

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Can güvenliği hiçe sayılıyor
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