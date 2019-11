Gezenti başkan

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in seçim meydanlarında sıkça dile getirdiği şeffaf belediyecilik söylemi lafta kaldı. Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı iki dönem boyunca toplamda 178 kez yurt dışına çıkarak kırılması güç bir rekora imza atan Soyer, 31 Mart'tan sonra da seyahatlerine kaldığı yerden devam etti. 8 Nisan'da mazbatasını alan Soyer ilk resmi yurt dışı seyahatini eşi Neptün Soyer'le birlikte 3-6 Mayıs tarihleri arasında KKTC'ye gerçekleştirdi. Soyer, geride kalan 7 aylık başkanlık sürecinde 12 kez meclisten yurt dışına çıkmak için karar çıkarttı. Kayıtlara göre 23 Kasım tarihi itibariyle Soyer, 229 günlük belediye başkanlığının 40 gününü görevli izinli olarak yurt dışında geçirdi.AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, ekim ayında meclise verdiği yazılı önerge ile Soyer'in yurt dışı seyahatlerini ve bu seyahatlerde harcanan paraları sordu. Önergeye 12 Kasım'da Genel Sekreter Buğra Gökçe imzası ile verilen cevapta Soyer'in belirtilen tarihler arasında 4 kez yurtdışına 10 kere de şehir dışına çıkış yaptığı ifade edildi. Fakat resmi belge niteliği taşıyan belediye meclis toplantı tutanakları, önergeye verilen gerçekleri yansıtmadığını gözler önüne serdi. SABAH'ın meclis tutanaklarında yaptığı araştırmada Soyer'in mazbatasını aldığı 8 Nisan 2019 ile önergenin verildiği 15 Ekim 2019 tarihleri arasında 10 kez yurt dışına çıkış için meclisten karar çıkarttığını, bu tarihten günümüze kadar da iki seyahat daha yaptığı ortaya çıktı.İkinci kez verdiği önergesine verilen yanıtların gerçeği yansıtmadığını belirten AK Partili Çalışkan, "Sayın Soyer kimden neyi saklıyor" diye sordu. Konuya ilişkin 8 Temmuz'da verdiği ilk önergenin belediye başkanlığının deneyimli kadrolarına yakışmayan şekilde cevaplandığını hatırlatan Çalışkan; "Verilen cevapta üst yönetimle ilgili bilgi ve belgeler saklanmış. Bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değil" dedi. Bunun üzerine 14 Ekim'de ikinci bir önerge verdiğini hatırlatan Çalışkan; "Bunun cevap yazısında ise Tunç beyin 15 Ekim'e kadar yaptığı KKTC, İtalya, Yunanistan Atina ve Almanya'nın Bonn ziyaretleriyle ulaşım ve harcırah giderleri yazılmış. Oysa ki meclis kayıtlarına göre Sayın Soyer bu tarihler arasında Yunanistan'ın Girit Adası, Ürdün Amman, Almanya Düsseldorf, İtalya Bra ve Güney Kore Gwangju kentlerine de gitmek için karar çıkartıp görevli izinli sayılmış. Bu seyahatleri verdiğim önergeye karşılık yazdıkları cevapta niye yazmadılar, çok merak ediyorum. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi 150 yıllık geçmişe sahip köklü bir kuruma yakışmıyor. Her şeyden önce güven sarsılıyor. Eğer gözden kaçırıyorlarsa vah İzmir'in ve İzmirlinin haline" diye konuştu. Soyer'in her fırsatta şeffaf belediyecilikten bahsettiğini hatırlatan Çalışkan; "Şeffaf belediyecilik bu mu? Neyi, kimden saklıyorsunuz. Tunç beyin gezmeyi, yurt dışı seyahatlerini sevdiğini hepimiz biliyoruz. Eğer öğrenci olsaydı devamsızlıktan sınıfta kalırdı" dedi. Mecliste bu seyahatlere ilişkin karar alındığını hatırlatan Çalışkan, "Her şey kayıt altındayken neden bu bilgi saklanmaya çalışılır, anlamıyorum. Üstelik başkanın gezmesine kimse karşı değil. Gittiği geziler karşısında bir geri dönüş olacaksa gitmesini biz de destekliyoruz. Ama kendisi yurtdışına çıktığında idareyi bıraktığı bürokratlar kendisi yokken burada at oynatıyorsa asıl problem budur" dedi.3-5 Mayıs tarihleri arasındaKKTC19-24 Haziran tarihleriarasında İtalya18-21 Kasım İspanyaBarselona17-20 Haziran Atina25-26 Haziran Almanya Bonn7-8 Temmuz Yunanistan Girit9-10 Temmuz Ürdün Amman30-31 Ağustos AlmanyaDüsseldorf19-23 Eylül İtalya Bra(predmont)29 Eylül-3 Ekim G.KoreGwangju27-31 Ekim FransaStrazburg7-9 Kasım İtalya Palermoönergeye göre ise 8 Nisan-15 Ekim 2019 tarihleri arasında KKTC, Yunanistan Atina, İtalya ve Almanya Bonn'un yanı sıra 4 kez Ankara, 5 kez İstanbul ve 1 kez de Rize'ye gitti. Bu seyahatlerde ulaşım masrafları 20 bin 655 TL harcırah ise 7 bin 367,81 lira tuttu.