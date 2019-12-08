Yamaç paraşütünde röportaj yaptı

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Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de yamaç paraşütü keyfi sürüyor. Bazı turistler travertenler üzerinde gezerken, adrenalin tutkunları yamaç paraşütüyle beyaz cenneti kuş bakışı izliyor. Profesyonel pilot Mustafa Şimşek ile tandem yamaç paraşütüne binen gazeteci Ramazan Çetin yerden 450 metre yüksekte röportaj yaptı. Şimşek, Pamukkale'ye özellikle Çin, Güney Kore, Japonya, Malezya, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerden çok sayıda turist geldiğini belirterek, "Pamukkale travertenlerinin yaklaşık 100 metre üzerindeyiz. Özellikle Çinli turistler yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor. Yılda yaklaşık 50 bin uçuş yapılıyor. Her yıl talep artıyor. 2010 yıllarında burada 3 pilot uçuş yaparken, şimdi ise bu rakam 25'e ulaştı. Pamukkale'ye gelen turistleri biz pilotlar yamaç paraşütüne bindirerek havadan görme imkanı sağlıyoruz. Onlar da çok beğeniyor. İlk kez binenler büyük heyecan yaşıyor. Uçuşlar yaklaşık 15 dakika sürüyor" dedi.