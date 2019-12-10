Ömer Yahşi o iddiaları yalanladı

BUGÜN NELER OLDU

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, hakkında ortaya atılan 'öğrencilerin parasıyla tatile gitti' ve kınama cezası aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Müdür Yahşi, "Şahsıma yönelik basında ve sosyal medyada yer alan mesnetsiz iddialara ilişkin bütünüyle gerçek dışı, hakaret ve iftira içerikli haberler yapılmıştır. Söz konusu haberler ibretle ve hayretle tarafımızca takip edilmektedir. 'Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.