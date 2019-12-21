Göztepe’den Bornova’ya veda

BUGÜN NELER OLDU

Yeni evi Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuşmak için geri sayıma geçen Göztepe, son 3 sezondur büyük başarılara imza attığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na bugün oynanacak Galatasaray maçıyla veda edecek.Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa Kupaları için ümitlenen, Türkiye Kupası'nda da son 16'ya kalmayı başaran İzmir temsilcisi, bugün ligde Galatasaray'ı devirerek Bornova'daki son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.Göz-Göz yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında ise perdeyi 26 Ocak'taki Beşiktaş maçıyla açacak.Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının çok zor geçeceğinin farkında olduğunu belirterek "Rakibimiz zirve yarışına tutunmak için mutlak kazanmak isteyecektir. Biz de geçen hafta yaşadığımız kazayı telafi etmek istiyoruz. Oyuncularımın ellerinden geleni yapacaklarından eminim" diye konuştu.Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte, Galatasaray maçında kadroda değişim bekleniyor.Göztepe ile Galatasaray, bugün oynanacak maçla beraber Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. İki takım arasında oynanan son 6 maçı Galatasaray kazanırken son 3 müsabaka İstanbul ekibinin 1-0'luk üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 2001/2002 sezonunda oynanan maçta 2-0'lık skorla almıştı. İzmir ekibi, yine aynı sezon küme düşmüştü.