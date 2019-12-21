Göztepe’den Bornova’ya veda

Yeni evi Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuşmak için geri sayıma geçen Göztepe, son 3 sezondur büyük başarılara imza attığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na bugün oynanacak Galatasaray maçıyla veda edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanmaya başladığı 2016-17 sezonunda TFF 1.Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Göz Göz, kulüp için büyük önemi olan bu stada 3 puanla 'elveda' demek istiyor.
Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa Kupaları için ümitlenen, Türkiye Kupası'nda da son 16'ya kalmayı başaran İzmir temsilcisi, bugün ligde Galatasaray'ı devirerek Bornova'daki son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.
LİGDE YENİ SERİ HEDEFİ
Göz-Göz yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında ise perdeyi 26 Ocak'taki Beşiktaş maçıyla açacak. Ligde beş haftalık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta Gençlerbirliği'ne 3- 1 mağlup olan Göztepe, 16. haftaya 20 puan ve averajla 10. sırada girdi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının çok zor geçeceğinin farkında olduğunu belirterek "Rakibimiz zirve yarışına tutunmak için mutlak kazanmak isteyecektir. Biz de geçen hafta yaşadığımız kazayı telafi etmek istiyoruz. Oyuncularımın ellerinden geleni yapacaklarından eminim" diye konuştu.
KADRODA ROTASYON
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte, Galatasaray maçında kadroda değişim bekleniyor. Savunmada Alpaslan'ın cezası sona ererken bu oyuncu Reis'in yerine görev yapacak. Yine savunmada cezalı Berkan'ın yerine sol bekte Leo oynayacak. Ayrıca cezası biten Soner, Borges'in yerine on bire dahil olacak.
G.SARAY İLE 55. RANDEVU
Göztepe ile Galatasaray, bugün oynanacak maçla beraber Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 lig maçının 30'undan Galatasaray, 11'inden Göztepe 3 puanla ayrıldı.
13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. İki takım arasında oynanan son 6 maçı Galatasaray kazanırken son 3 müsabaka İstanbul ekibinin 1-0'luk üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 2001/2002 sezonunda oynanan maçta 2-0'lık skorla almıştı. İzmir ekibi, yine aynı sezon küme düşmüştü.