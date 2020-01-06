60 yıldır Ege’nin yıldızı

İzmir'de kurulan Ege Yıldız, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışı ve ilkleri yaratmanın gururuyla zirvede yer alıyor. 60 yıldır suya yön veren Ege Yıldız, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 80 bin metrekarelik dev tesiste ürettiği ürünleri pazara sunuyor. Türkiye'de ve uluslararası pazarda da aranan marka Ege Yıldız, altyapı, bina ve ziraat ürün gruplarında hep ilkleri başardı. El presiyle basılan biraç gramlık laboratuvar malzemelerinin üretimi yapan Mazhar Zorlu'nun bu yıl 60. yaşını kutlayan Ege Yıldız'ın temelini 3 kilogram plastik hammedesi işleyen küçük bir atölyede attı. Türkiye'de plastik hammaddesinin üretimi bir yana, ithalatının bile zor olduğu 1959 yılında atılan bu cesur adım, bugün sektöre öncü olmuş bir devi, yani Ege Yıldız'ı yarattı. Bugün İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 80 bin metrekarelik fabrikasında üretim yapan firmanın, sektörün "yıldızı' olmasında, mucizevi bir olay büyük rol oynadı. İtalyanlar'ın Tariş'ten aldığı ipliğin karşılığını plastik hammaddesi olarak ödemesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın bunu, plastik sektöründeki firmalara pay etmesi, Ege Yıldız'ın yükseliş devrini başlattı.1965'te Petkim'in kuruluşuyla hammadde sorununu tamamen aşan Ege Yıldız, inşaat ve zirai sulama borularıyla ek parçalarının üretimine başladı ve sektörün öncüsü oldu. 1973'te kurulan Ege Plast Anonim Şirketi üretim işini üstlenirken, Ege Yıldız Anonim Şirketi bugün de olduğu gibi ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirdi. Türkiye pazarındaki gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak sürekli yatırım yapan Ege Plast'ın yılda 85 bin ton plastik işleme kapasitesine ulaştığı 1996'da, dev firmanın kurucusu Mazhar Zorlu, yılın işadamı seçildi. Aynı yıl, ileri teknoloji ve kaliteli üretim prensibiyle Mazhar Zorlu Holding kuruldu.1997'de halka açılan Mazlar Zorlu Holding ve Ege Plast Anonim Şirketi sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. 1998'de açılan Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye'de plastik sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü karşılamak amacıyla, eğitim ve öğretim hayatına başladı. Yarım asrı aşkın Türkiye'de suya yön veren Ege Yıldız, sektörde ödüle de doymadı. Capital ve Ekonomist dergileriyle Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Anadolu Markaları ödüllerini, 2005-2007-2011 ve 2013 yıllarında kazanan Ege Yıldız, sektörde şeref kürsüsünün ilk basamağında olmanın gururunu yaşadı.

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