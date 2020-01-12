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Ahşap oyuncaklara hayat veren girişimci

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Ahşap oyuncaklara hayat veren girişimci
İZMİRLİ genç girişimci Pelin Katırcıoğlu, Anadolu ve Orta Asya masallarından esinlenerek geliştirdiği kahramanlara, organik ahşap oyuncaklarla hayat vererek ihracata başladı. Marangoz olan dedesinden miras kaldığına inandığı yeteneğini tasarımlarıyla birleştiren genç girişimci, masallar yazıp kahramanlar oluşturarak başladığı macerasını ahşap oyuncaklar geliştirerek sürdürdü. KOSGEB desteğiyle İzmir'de küçük bir atölye oluşturan Katırcıoğlu, internet üzerinden ve İstanbul'daki 40 metrekarelik tasarım mağazasından ürünlerini satmaya başladı. Boyut Han, Bögü Alpar, Eje Hatun, Ala Kurt, Pehlivan gibi karakterlerle bir masal dünyası tasarlayan Pelin Katırcıoğlu, "Genelde önce çizgi film, roman, oyun olur ama ben tam tersi ilk olarak oyuncak yaptım" dedi.
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Ahşap oyuncaklara hayat veren girişimci
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