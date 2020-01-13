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Yeni nesil tehdit:

Algı Yönetimi Uzmanı , günümüzün en gizli ve tehlikeli silahı olarak kabul edilen ‘’nı anlattı. Kuru, “Hayat dediğimiz olgu algılarımızdan oluşmakta” dedi

NEŞEM YAŞAR NEŞEM YAŞAR Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Yeni nesil tehdit: Zihin tetikçileri
Tüm hayatımız kararlardan oluştuğunu belirten Türkiyenin en iyi algı yönetimi uzmanlarından İzmirli akademisyen Aydın Serdar Kuru ile günümüzün en gizli ve tehlikeli silahı 'Algı Oyunları'nı anlattı. Kapağından içeriğine okuyucuları oldukça şaşırtan yeni kitabı "Zihin Tetikçileri" ile algılarımızın nasıl kullanıldığını anlatan Kuru ile söyleşi gerçekleştirdik.

Hayatımızda algının rolü nedir?
Aslında hayat dediğimiz olgunun tamamı algılarımızdan oluşmakta. Bizler dünyaya duyularımızla ulaşabiliyoruz. Örneğin bir gazeteyi elinizde tuttuğunuz zaman aslında tuttuğunuz gazetenin kendisi değil onun zihninizdeki algısı. Aynı şekilde telefonunuzda bir haber okurken size sunulan algılarla muhatapsınız. Kısacası tüm bir hayat ve dünya dediğimiz bizim kendimize özel algılarımızın toplamı. Uyanık olduğumuz her an etrafımızdan gelen türlü sinyalleri beynimiz yorumluyor ve bir anlam veriyor. Bu anlam sizde bir duygu uyandırıyor ve bu duygunun itiş gücüyle eyleme geçiyorsunuz. Algı Yönetimi operasyonlarına karşı insanları korumanın tek yolu onları bilinçlendirmektir.

3 KİTAP DAHA GELECEK

Zihin Tetikçileri hakkında bilgi verir misiniz?
Bilmediğiniz şeye karşı kendinizi savunma imkanınızda yoktur. Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse tarihsel önemi yüzünden senelerce türlü propaganda ve algı yönetimi operasyonuna hedef olmuş bir ülkedir. Bunun dışında tamamen kar ve güç amaçlı odakların insanlarımız üzerinde kurguladığı çok detaylı ve etkili 'Algı Yönetimi' operasyonları vardır. Bunlara karşı insanları korumanın tek yolu onları bilinçlendirmektir. Ben de bu kitabı her eğitim seviyesi ve her kesimden insanımızın anlayabileceği ve temel olarak kendilerini ve sevdiklerini koruyabileceği bir zırh olarak planladım. Kitabın basılmasından sonra gelen ilk okur yorumları da oldukça sevindirici. Bazı okur dostlar kitabı çok kolay okuduklarını ve kitabın kendilerine olan güvenlerini arttırdığı bilgisini bana verdiler. Bu da beni çok sevindiriyor. Tabi bu kitap tüm bir Algı Yönetimini anlatmak iddiasında değil. Bu koca bir okyanusu bir su bardağına sığdırmak iddiası gibi olur. Ama bu bir başlangıç. Bu kitapla temel bir farkındalık kazanacak insanlarımız eğer nasip olursa yayınevimle beraber hemen arkasından çıkarmayı planladığımız üç kitapla daha da bilgilenecek inşallah.

Dörtlü kitap setiniz ile okuyucular hangi konularda bilgilenecek?
Zihin Tetikçileri ve Algı Yönetimi setinin diğer kitapları daha odaklı olacak. Bu kitaplarda algı yönetiminin medya, siyaset ve bilinçaltı kullanımlarına değinmeyi düşünüyorum.

'BİLGİ GÜNÜMÜZDE ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ HALİNE GELDİ'

Kurumsal algı yönetimi eğitimi, ikna taktikleri eğitimi, beden dili analizi, reklam analizi, gibi alanlarda dersler veriyorsunuz. Bunları bilmek hayatımızda neleri kolaylaştırır?
Bahsettiğiniz ve vermeye çalıştığım tüm eğitimlerin temel amacı zihin bilgisayarınızı kötü niyetli virüslere karşı korumaktır. Ben genel olarak hiçbir eğitim, video ve yazımda insanlara başkalarını nasıl yönlendirebilecekleri konusunda bilgilendirmem. Tam tersine kendilerini her tür psikolojik yönlendirme tekniği ve taktiğine karşı nasıl koruyabilecekleri, hayatlarını gerçeklerin yanında ve dürüst bir şekilde nasıl sürdürebilecekleri ve tüm insanlara faydalı amaçlar peşinde nasıl daha başarılı olabileceklerini anlatırım. Bilgi çok büyük bir güçtür.

KOÇLUK EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Koçluk nedir? Her yerden koçluk eğitimi alınmalı mı?
Koçluk son yıllarda dünyada giderek yayılan ve ülkemizde de yavaş yavaş etkinlik kazanan bir beceridir. Tabi her beceride olduğu gibi kaliteli ahlaklı eğitim sunan bir platformdan edinilmelidir. Koç sizin dışınızda tarafsız ve eğitimli bir insanın önce sizi analiz etmesi ardından da size "güçlü ve odaklı" sorulara sorarak sizi engelleyen ve egonuz tarafından oluşturulan "iç duvarlarınızı" aşmanıza yardımcı olmaktır. Koçlardan danışmanlık almanın yanı sıra bir insanın kendisini de koçluk eğitimi alması oldukça faydalıdır. Çünkü koçluk eğitimleri size kendinizi daha iyi anlamanızı ama en önemlisi diğer insanları dinlemeyi ve anlamaya çalışmayı öğretir. Bence Türkiye'de edinmemiz gereken en önemli beceri başka insanları önyargısız bir şekilde dinlemeye ve anlamaya çalışmak olmalıdır ki bence koçluk eğitimleri bu konuda büyük fayda sağlar.

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Yeni nesil tehdit: Zihin tetikçileri
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