Yeni nesil tehdit: Zihin tetikçileri

Tüm hayatımız kararlardan oluştuğunu belirten Türkiyenin en iyi algı yönetimi uzmanlarından İzmirli akademisyen Aydın Serdar Kuru ile günümüzün en gizli ve tehlikeli silahı 'Algı Oyunları'nı anlattı. Kapağından içeriğine okuyucuları oldukça şaşırtan yeni kitabı "Zihin Tetikçileri" ile algılarımızın nasıl kullanıldığını anlatan Kuru ile söyleşi gerçekleştirdik.Aslında hayat dediğimiz olgunun tamamı algılarımızdan oluşmakta. Bizler dünyaya duyularımızla ulaşabiliyoruz. Örneğin bir gazeteyi elinizde tuttuğunuz zaman aslında tuttuğunuz gazetenin kendisi değil onun zihninizdeki algısı. Aynı şekilde telefonunuzda bir haber okurken size sunulan algılarla muhatapsınız. Kısacası tüm bir hayat ve dünya dediğimiz bizim kendimize özel algılarımızın toplamı. Uyanık olduğumuz her an etrafımızdan gelen türlü sinyalleri beynimiz yorumluyor ve bir anlam veriyor. Bu anlam sizde bir duygu uyandırıyor ve bu duygunun itiş gücüyle eyleme geçiyorsunuz. Algı Yönetimi operasyonlarına karşı insanları korumanın tek yolu onları bilinçlendirmektir.Bilmediğiniz şeye karşı kendinizi savunma imkanınızda yoktur. Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse tarihsel önemi yüzünden senelerce türlü propaganda ve algı yönetimi operasyonuna hedef olmuş bir ülkedir. Bunun dışında tamamen kar ve güç amaçlı odakların insanlarımız üzerinde kurguladığı çok detaylı ve etkili 'Algı Yönetimi' operasyonları vardır. Bunlara karşı insanları korumanın tek yolu onları bilinçlendirmektir. Ben de bu kitabı her eğitim seviyesi ve her kesimden insanımızın anlayabileceği ve temel olarak kendilerini ve sevdiklerini koruyabileceği bir zırh olarak planladım. Kitabın basılmasından sonra gelen ilk okur yorumları da oldukça sevindirici. Bazı okur dostlar kitabı çok kolay okuduklarını ve kitabın kendilerine olan güvenlerini arttırdığı bilgisini bana verdiler. Bu da beni çok sevindiriyor. Tabi bu kitap tüm bir Algı Yönetimini anlatmak iddiasında değil. Bu koca bir okyanusu bir su bardağına sığdırmak iddiası gibi olur. Ama bu bir başlangıç. Bu kitapla temel bir farkındalık kazanacak insanlarımız eğer nasip olursa yayınevimle beraber hemen arkasından çıkarmayı planladığımız üç kitapla daha da bilgilenecek inşallah.Zihin Tetikçileri ve Algı Yönetimi setinin diğer kitapları daha odaklı olacak. Bu kitaplarda algı yönetiminin medya, siyaset ve bilinçaltı kullanımlarına değinmeyi düşünüyorum.Bahsettiğiniz ve vermeye çalıştığımtüm eğitimlerin temel amacızihin bilgisayarınızı kötü niyetlivirüslere karşı korumaktır. Ben genelolarak hiçbir eğitim, video ve yazımdainsanlara başkalarını nasıl yönlendirebileceklerikonusunda bilgilendirmem.Tam tersine kendileriniher tür psikolojik yönlendirme tekniğive taktiğine karşı nasıl koruyabilecekleri,hayatlarını gerçeklerinyanında ve dürüst bir şekilde nasılsürdürebilecekleri ve tüm insanlarafaydalı amaçlar peşinde nasıl dahabaşarılı olabileceklerini anlatırım.Bilgi çok büyük bir güçtür.Koçluk son yıllarda dünyadagiderek yayılan ve ülkemizdede yavaş yavaş etkinlik kazanan birbeceridir. Tabi her beceride olduğugibi kaliteli ahlaklı eğitim sunan birplatformdan edinilmelidir. Koç sizindışınızda tarafsız ve eğitimli bir insanınönce sizi analiz etmesi ardındanda size "güçlü ve odaklı" sorularasorarak sizi engelleyen ve egonuztarafından oluşturulan "iç duvarlarınızı"aşmanıza yardımcı olmaktır.Koçlardan danışmanlık almanın yanısıra bir insanın kendisini de koçlukeğitimi alması oldukça faydalıdır.Çünkü koçluk eğitimleri size kendinizidaha iyi anlamanızı ama enönemlisi diğer insanları dinlemeyive anlamaya çalışmayı öğretir. BenceTürkiye'de edinmemiz gereken enönemli beceri başka insanları önyargısızbir şekilde dinlemeye ve anlamayaçalışmak olmalıdır ki bencekoçluk eğitimleri bu konuda büyükfayda sağlar.

