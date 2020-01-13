Yeni nesil tehdit: Zihin tetikçileri

Tüm hayatımız kararlardan oluştuğunu belirten Türkiyenin en iyi algı yönetimi uzmanlarından İzmirli akademisyen Aydın Serdar Kuru ile günümüzün en gizli ve tehlikeli silahı 'Algı Oyunları'nı anlattı. Kapağından içeriğine okuyucuları oldukça şaşırtan yeni kitabı "Zihin Tetikçileri" ile algılarımızın nasıl kullanıldığını anlatan Kuru ile söyleşi gerçekleştirdik.
Hayatımızda algının rolü nedir?
Aslında hayat dediğimiz olgunun tamamı algılarımızdan oluşmakta. Bizler dünyaya duyularımızla ulaşabiliyoruz. Örneğin bir gazeteyi elinizde tuttuğunuz zaman aslında tuttuğunuz gazetenin kendisi değil onun zihninizdeki algısı. Aynı şekilde telefonunuzda bir haber okurken size sunulan algılarla muhatapsınız. Kısacası tüm bir hayat ve dünya dediğimiz bizim kendimize özel algılarımızın toplamı. Uyanık olduğumuz her an etrafımızdan gelen türlü sinyalleri beynimiz yorumluyor ve bir anlam veriyor. Bu anlam sizde bir duygu uyandırıyor ve bu duygunun itiş gücüyle eyleme geçiyorsunuz. Algı Yönetimi operasyonlarına karşı insanları korumanın tek yolu onları bilinçlendirmektir.
3 KİTAP DAHA GELECEK
Zihin Tetikçileri hakkında bilgi verir misiniz?
Bilmediğiniz şeye karşı kendinizi savunma imkanınızda yoktur. Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse tarihsel önemi yüzünden senelerce türlü propaganda ve algı yönetimi operasyonuna hedef olmuş bir ülkedir. Bunun dışında tamamen kar ve güç amaçlı odakların insanlarımız üzerinde kurguladığı çok detaylı ve etkili 'Algı Yönetimi' operasyonları vardır. Bunlara karşı insanları korumanın tek yolu onları bilinçlendirmektir. Ben de bu kitabı her eğitim seviyesi ve her kesimden insanımızın anlayabileceği ve temel olarak kendilerini ve sevdiklerini koruyabileceği bir zırh olarak planladım. Kitabın basılmasından sonra gelen ilk okur yorumları da oldukça sevindirici. Bazı okur dostlar kitabı çok kolay okuduklarını ve kitabın kendilerine olan güvenlerini arttırdığı bilgisini bana verdiler. Bu da beni çok sevindiriyor. Tabi bu kitap tüm bir Algı Yönetimini anlatmak iddiasında değil. Bu koca bir okyanusu bir su bardağına sığdırmak iddiası gibi olur. Ama bu bir başlangıç. Bu kitapla temel bir farkındalık kazanacak insanlarımız eğer nasip olursa yayınevimle beraber hemen arkasından çıkarmayı planladığımız üç kitapla daha da bilgilenecek inşallah.
Dörtlü kitap setiniz ile okuyucular hangi konularda bilgilenecek?
Zihin Tetikçileri ve Algı Yönetimi setinin diğer kitapları daha odaklı olacak. Bu kitaplarda algı yönetiminin medya, siyaset ve bilinçaltı kullanımlarına değinmeyi düşünüyorum.
'BİLGİ GÜNÜMÜZDE ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ HALİNE GELDİ'
Kurumsal algı yönetimi eğitimi, ikna taktikleri eğitimi, beden dili analizi, reklam analizi, gibi alanlarda dersler veriyorsunuz. Bunları bilmek hayatımızda neleri kolaylaştırır?
Bahsettiğiniz ve vermeye çalıştığım
tüm eğitimlerin temel amacı
zihin bilgisayarınızı kötü niyetli
virüslere karşı korumaktır. Ben genel
olarak hiçbir eğitim, video ve yazımda
insanlara başkalarını nasıl yönlendirebilecekleri
konusunda bilgilendirmem.
Tam tersine kendilerini
her tür psikolojik yönlendirme tekniği
ve taktiğine karşı nasıl koruyabilecekleri,
hayatlarını gerçeklerin
yanında ve dürüst bir şekilde nasıl
sürdürebilecekleri ve tüm insanlara
faydalı amaçlar peşinde nasıl daha
başarılı olabileceklerini anlatırım.
Bilgi çok büyük bir güçtür.
KOÇLUK EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Koçluk nedir? Her yerden koçluk eğitimi alınmalı mı?
Koçluk son yıllarda dünyada
giderek yayılan ve ülkemizde
de yavaş yavaş etkinlik kazanan bir
beceridir. Tabi her beceride olduğu
gibi kaliteli ahlaklı eğitim sunan bir
platformdan edinilmelidir. Koç sizin
dışınızda tarafsız ve eğitimli bir insanın
önce sizi analiz etmesi ardından
da size "güçlü ve odaklı" sorulara
sorarak sizi engelleyen ve egonuz
tarafından oluşturulan "iç duvarlarınızı"
aşmanıza yardımcı olmaktır.
Koçlardan danışmanlık almanın yanı
sıra bir insanın kendisini de koçluk
eğitimi alması oldukça faydalıdır.
Çünkü koçluk eğitimleri size kendinizi
daha iyi anlamanızı ama en
önemlisi diğer insanları dinlemeyi
ve anlamaya çalışmayı öğretir. Bence
Türkiye'de edinmemiz gereken en
önemli beceri başka insanları önyargısız
bir şekilde dinlemeye ve anlamaya
çalışmak olmalıdır ki bence
koçluk eğitimleri bu konuda büyük
fayda sağlar.