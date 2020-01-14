107 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı. Balıkesir'de ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinde 100 adet gümrük kaçağı parfüm, 175 kilo nargile tütünü ile 13 kg nargile kömürü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak parfüm ve nargile tütünü ve kömürler emniyete alınırken, yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.