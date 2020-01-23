Kombineler bitti localar kapışıldı

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe'de Gürsel Aksel Stadı'nda sezonun ikinci yarısı öncesi satışa çıkan kombine biletler ve 2018 yazından beri satılan localar kapışıldı. Kulüpten yapılan açıklamada da kombine biletlerin tamamen tükendiği bildirildi.Açılmadan para basan stat, Göz-Göz'ün kasasına büyük bir gelir bıraktı. Sarı- kırmızılılarda loca fiyatları stattaki konumuna göre 24 bin ile 105 bin Dolar arasında değişiyor. Yeni statta 38 tanesi 12 kişilik, 1 tanesi 22 kişilik 39 loca bulunuyor. İkinci yarıdaki iç saha maçlarında geçerli kombineler ise 250 ile 900 TL arasında değişiyor.