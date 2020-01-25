Yarı yolda bıraktı

Gözpete adına yapılması planlanan ve dünyanın en iyi altyapı tesislerinden birisi olarak gösterilen proje, hiç bir sorun yokken CHP'li belediyeler tarafından engellendi. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, göreve gelir gelmez, Göztepe'ye tesis yapılması için protokol imzalanan 104 dönümlük arazi tahsisi iptal etti. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Göztepe'yi yarı yolda bırakmam" diyerek tesisin Torbalı'ya yapılacağını söyledi. Aradan 8 ay geçmesine rağmen somut bir adım atılmayınca Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "İstenmediğimiz yerde durmayız" diyerek projeden vazgeçtiklerini söyledi. Soyer'in verdiği sözü tutmadığını ifade eden AK Partili Özgür Hızal, "Verdiği sözleri tutamayanlar utanmalı" dedi. 13 Haziran 2017'de, AK Partili Torbalı Belediyesi, ilçenin Pancar Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 103 bin 271 metrekare taşınmazı Göztepe Spor Kulübü'ne intifa hakkı sözleşmesi ile beraber tahsis etme kararı aldı. Bu araziye Göztepe Spor Kulübü devasa bir tesis yapacaktı. Arazinin tahsisi kararının meclisten geçmesinin ardından 13 Kasım 2017 tarihinde, Belediye ile Göztepe SK arasında, altyapı tesisinin kurulacağı alanın tahsisine ilişkin protokol imzalandı. Aynı gün, tesislerin projesi de görücüye çıktı. Fakat 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden sonra ise bambaşka bir süreç yaşanmaya başlandı. 31 Mart'ta başkanlık koltuğuna oturan CHP'li İsmail Uygur, 13 Haziran 2019 tarihinde, AK Parti döneminde Göztepe'ye verilen araziyi imar durumunda hiçbir sorun olmadığı halde tahsis kararını iptal etti.14 Haziran 2019 tarihinde isen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, 'Torbalı'daki arazinin Göztepe'ye verilmesini sağlayacağız. Göztepe'yi yarı yolda bırakmayacağız...' dedi. Fakat aradan yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmadı. Bunun üzerine önceki gün açıklama yapan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "İstenmediğimiz yerde durmayız. O projeden vazgeçtik. Daha güzelini yapacağız. Herkes unutur Göztepe unutmaz" açıklamasını yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, yaşananlara tepki gösterdi. Başkan Soyer'e yüklenen Hızal, "Torbalı Belediyesi'nin geçmiş dönemde verdiği intifa hakkının yeni yönetim tarafından iptal edilmesi daha önce de söylediğimiz gibi kabul edilebilir bir durum değildi. Bu siyasi saiklerle yapılan hareketin ardından Tunç Soyer'in 'Göztepe'nin yanındayız, haklarını koruyacağız' ifadelerinin boşa çıktığını bugün çok net şekilde görebiliyoruz. 'Göztepe en fazla iki ay kaybeder' diyen belediye yöneticilerinin intifa konusunda aylar geçmesine rağmen bir adım atmamasına karşılık Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yaptığı açıklamanın oldukça yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Göztepe gibi başarılarıyla şehrimizi gururlandırmış bir spor kulübünün sadece sokaklara bayraklarını asarak yanında olunduğu imajı vermek doğru değildir. Gelinen süreçte bir kulüp başkanına 'İstenmediğimiz yerde olmayız' sözünü söyletebildikleri için verdikleri spora destek vaatlerinden ötürü İzmirli hemşerilerimizden utanmalılar."

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