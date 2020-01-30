Depremzede çocuklar için oyuncak yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Sivrice ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye kenetlendi. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci, bölgedeki çocukların yüzlerini güldürebilmek için harekete geçti. Çocukların oyuncaklarının enkazda kaldığını düşünen 20 öğrenci, minik yüreklerin yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için tatillerini yarıda keserek okullarındaki atölyede bir araya geldi. Bölgeye oyuncak gönderme isteklerini okul yönetimine ileten öğrenciler, tüm günlerini okullarında geçirerek 3 günde farklı boyutlarda atık malzemelerden oyuncak yaptı. Öğrenciler, oyuncakların yanı sıra, evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri ve harçlıklarından aldıkları gıda maddelerini de kolilere koyarak deprem bölgesine gönderdi. Öğrencilerden Emine Gül Köylü, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gördüğünü, depremin ardından okullarındaki farklı bölümlerde eğitim gören arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde böyle bir çalışmaya başlama kararı aldıklarını anlattı. Köylü, Türkiye'nin bir kez daha ne kadar büyük bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.