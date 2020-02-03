Mistral, iş dünyasına ilaç oldu

BUGÜN NELER OLDU

MistralYapı'nın hizmete girmesiyle birlikte kentte iş dünyasının ciddi oranda nitelikli ofis sıkıntısına çözm oldu. Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Mistral Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haydar İnaç, "İzmir'de nitelikli konut ve yaşam alanı ihtiyacı var. 2 yıl önce yaşama geçirdiğimiz Mistral ile bu konuda önemli bir talebe cevap verdik. Ulusal ve uluslararası bir çok firmaya da ev sahipliği yapıyoruz" dedi. Mistral Yapı'nın çözüm ortağı ve Masse 360 Danışmanlık'ın Kurucusu Seyhun Acar ise Mistral'in kaliteli yaşam arayanlar ve iş dünyası tarafından tercih edildiğini hatırlattı.