Bu okulda gelecek net

Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, yürüttükleri çalışmalar ve geleceğe dönük planları hakkında Egeli SABAH'a konuştu. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Bilnet Okulları'nın yeni bir eğitim modeliyle sahaya çıktığını vurgulayan Sağ, "3 senedir eğitim sektöründe hizmet veriyoruz. Toplamda 14 kampüsümüz 54 okulumuz var. Öğrenci sayımız 7 bin. Bine yakın öğretmenimiz var. Kampüs başına 50-60 öğretmen ile çalışıyoruz" dedi. Bilnet'in diğer okullardan farklarını anlatan Zehra Sağ, "Öncelikle velilerimizi dinliyoruz. Nasıl bir okul olduğumuzu anlatıyoruz. İyi okul iyi öğretmen. Öğretmen seçimlerinde hassasiyet gösteriyoruz. Hizmet içi eğitim seminerleri ile öğretenlerimizi de geliştiriyoruz. Sınavlarımızı geçmiş yetenekli öğretmenlerimiz var. Öğretmenler ve öğrenciler birbirini anlıyor. Bizim dönemimizde öğretmenler velilerden büyüktü. Öğretmen ile veli arasında saygın bir ilişki var. Şu an Y kuşağının çocuklarını eğitiyoruz. Çocuğu 7 yaşına gelince 40 yaşını geçmiş oluyor. Veli ciddi anlamda öğretmeni köşeye sıkıştırıyor. Hayat becerisi çok yüksek veliler var artık karşımızda. İki grup arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz sahada çok iyiler. Bizim verdiğimiz hizmetlerle karşı tarafa veriyi aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

İNGİLİZCE ATILIMI

Okulun bir diğer güçlü yanının ise rehberlik sistemi olduğunu söyleyen Sağ, "İngilizce eğitimiz farklı. Diğer okullarda klasik İngilizce anlayışı var. Bizde içerik odaklı bir eğitim sistemi var. Dersin yarısında öğrenci etkin. Hayat bilgisi ve matematik ile öğrenciyi birleştiririz. Beden eğitimi dersinde de İngilizce görüyorlar. Görsel sanatları da İngilizce eğitim ile görüyorlar. Bu nedenle İngilizce programımız çok iyi. Velilerden iyi anlamda dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

SORGULAYAN GENÇLİK

Yaratıcılık dersini geliştirdiklerini ifade eden Sağ, "Çocukların soru sormasını istiyoruz. Öğrencinin önce hissetmesini istiyoruz. Yaratıcılık doğuştan gelen bir özellik değil. Eğitilebilir bir şey. Çocuklar 7 yaşına kadar çocuklar çok yaratıcı. Biz çocuklardan doğayı taklit etmelerini istiyoruz. Farkındalığı yüksek çocuklar yaratmaya çalışıyoruz. Düşünebilen, dikkatlice bakabilen öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz, Biz sadece ipuçları veriyoruz. Bazen rehberlik açısından başka şeyler arıyoruz. Yaptıkları iş içinde keşfedilmesi gereken yetenek varsa onu bulmaya çalışıyoruz" dedi. Bornova Bilnet'te 4, 5 ve 6 yaş gruplarına da eğitim verdiklerini anlatan Sağ, şöyle devam etti: "Bornova Bilnet'te de anaokulu ve ilköğretim kademelerine ek olarak Anadolu ve Fen liselerimiz var. Anakokullarımızda hedefimiz ilkokula tam donanımlı öğrenciler hazırlamak. Sadece akademik değil sosyal beceriler anlamında öğrencilerimiz geliştirmeyi hedefliyoruz. Okul öncesi atılan her türlü profesyonel adımı destekliyoruz. Bu süreci bitirince kişilik gelişimlerinin yüzde 70'i bu dönem tamamlanacak. Dünyayı hedef alarak bir program uyguluyoruz. Pedagojik yaklaşımlardan esinlenerek programımızı hazırlıyoruz. Uygulamalı derslerimiz var. Okuduğunu anlayamayan, anladığı üzerine yorum yapamayan çocuk olmamalı. Çok güçlü okul öncesi programımız var. Bu güçle ilkokul 1'e gelen öğrencilerimiz bize çok büyük esneklik sağlıyor. Biz onun üzerine inşa yapıyoruz. Bilnet okulumuzun mottosu Bilnet ile gelecek daha net. Biz çocuklarımızı geleceğe bu hedef doğrultusunda hazırlıyoruz."

MUTLU ÖĞRETMEN MUTLU ÇOCUKLAR

EĞITIMIN maliyetli bir iş olduğuna değinen Sağ, "Eğer size daha uyguna yapacağım diyen bir okul varsa başka yerlerden kısıyorlardır. Doğalgazdan kısan okullar biliyorum. Kurucumuz Osman Öztürk eğitimcidir. Osman Bey ve Genel Müdürümüz Fatih Öztürk ile aktif olarak tüm kararlarımızı danışırız. Eğitim adına sohbetler yaparız. Mutlu öğretmen mutlu çocuktur. Öğretmenin mutluluğu da bizim için önemlidir. Bu bir ekip işi" dedi.