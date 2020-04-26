Kaliteli balıgın püf noktaları

Uzmanlar, besin degeri açısından yüksek olan balıgın haftada en az 2 kez yenmesini öneriyor. Balıgı çok tüketmek kadar, tazeligini ve lezzetini koruyarak tüketmek saglık, lezzet ve besin degeri açısından çok önemlidir. Kaliteli balık tüketmek için dikkat etmemiz gereken basit püf noktalarını uzmanlar anlattı. Denizden sofraya kadar uzanan süreçte en önemli husus, iklim sartları ne olur ise olsun ürünün 0, +4 derece arasında tutularak soguk zincirin korunmasıdır. Unutmayalım ki tezgâhlardan seçerek aldıgımız balıgın, pisirme anına kadar kalitesinin korunması en önemli noktadır.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Balık alındıgı sırada imkan var ise balıkçı tarafından temizlenmelidir. Eger böyle bir imkan yoksa, eve gidince kısa süre içinde temizlenmelidir. Satın alınan balık posetinin eve kadar götürülmesi sırasında soguk zincirin korunması için satıcıdan yeterli miktarda buz istenerek, ayrı bir posete koyulan buz ile birlikte eve nakledilmelidir. Pisirme isleminden önce buzdolabından çıkarılarak pisirme islemine baslanmalıdır. Çok taze balık olarak nitelenmesi için tavsiye edilen süre en fazla buzdolabında 2 gün daha muhafaza edilmesi ve sonra pisirme isleminin gerçeklestirilmesidir. Uzun süre saklamak istediginizde, temizlenmis olan balıklar her posete en fazla 2 adet (Çipura ve Levrek) sıgacak sekilde buzdolabı posetlerine alınmalıdır. Posetlerin agzı kapatıldıktan sonra üzerlerine satın alma tarihi yazılarak derin dondurucuya ayrı ayrı istiflenmelidir. Unutulmaması gereken konu tarihin poset üzerine yazılmasıdır. Daha sonra satın alınacak ürünlerin donduruldugunda ürünlerin karısmaması için önemli bir detaydır. Bölgemiz balıkları olan çipura ve levrek türleri için muhafaza süresi derin dondurucuda 3 aya kadar söz konusu olabilir fakat sardalye, hamsi ve palamut gibi yaglı türlerde bu sürenin en fazla 1 ay olmasına dikkat etmek gerekir.

BUZDOLABINDA ERİTİN

Eritme asamasında en güvenli eritme sekli buzdolabında balıgın eritilmesidir. Dolapların alt kapagı içerisinde bulunan gözlerden en üstte bulunan raf 0 derece olarak nitelenen raftır. Genel anlamda birçok kisi tarafından kahvaltılık ve meyve rafı olarak kullanılsa dahi dogru olan bu rafta eritme isleminin yapılmasıdır. Raf üzerinde bulunan balık resmi de aslında bunu belirten bir isarettir. Diger yandan hızlı bir eritmeye ihtiyaç duyuluyor ise mikro dalga kullanımı ya da poset içerisinde bulunan balıkların akan su altında bekletilmesi de diger seçenekler olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken akan suyun +18 derece civarında olmasıdır. Asla sıcak su kullanılmamalıdır ve balıgın tezgâh üzerinde bırakılarak eritilmesi tavsiye edilmemektedir. Haftada en az 2 gün balık yemeniz gerektigini unutmayın. Simdiden afiyet olsun.