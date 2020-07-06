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Batuhan’ın kemiği kırıldı Tayfur hastaneye koştu!

Altınordu’nun genç oyuncusu ’nun önceki akşam maçında fibula kemiği kırıldı. Sakatlanmasına sebep olan karşılaşma bitimi soluğu hastanede aldı

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Batuhan’ın kemiği kırıldı Tayfur hastaneye koştu!
TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Altınordu'nun, Bursaspor'a 1-0 mağlup olduğu maça skor değil Altınordu'nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl'le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa'da bir hastaneye kaldırılan Batuhan'ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa'da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir'e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı. Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfur Bingöl, Batuhan'dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

FUTBOL CAMİASINDAN DESTEK YAĞDI
19 yaşındaki Batuhan'ın sakatlığına futbol camiası da sessiz kalmadı. Altınordu'nun sezon başında Göztepe'den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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Batuhan’ın kemiği kırıldı Tayfur hastaneye koştu!
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