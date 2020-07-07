Altay Bornova’yı istedi Altınordu ‘olmaz’ dedi

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altay, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Maça etkili başlayan Altay, Erkan Zengin'in golüyle geriye düştü. Adana Demirspor'da Traore, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 64. dakikada Altay, Abdülkerim Bardakçı ile beraberliği yakaladı. 78'de Paixao, Altay'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golden sadece 1 dakika sonra ev sahibi takım Hasan Kılıç'la yeniden beraberliği sağladı. Maç 2-2 sona erdi.Play-off sıralamasında rakiplerinin puan kaybına odaklanmış durumda. Ligin 33. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Erzurumspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak Süper Lig'e yükselme şansını arttırmaya çalışacak.Öte yandan Eskişehir deplasmanı sonrası ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, final gibi karşılaşmalarda bu hafta da takımının başında yer alamayarak 3 maçlık cezasını tamamlayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Yılmaz forma giyemeyecek. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Adana'da görev alamayan Kappel'in de Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaoynadığı son 7 karşılaşmayı kazanarak içsahadaki performansıyla rakiplerine gözdağıveren siyah-beyazlılar, bu kez sezonbaşında kullandığı Atatürk Stadı'na dönmekzorunda kaldı.Altay yönetimi maçın Bornova'da oynanmasıiçin girişimde bulunurken, kümedekalışını henüz ilan edemeyenAltınordu bu talebe olumsuzyanıt verdi.