Altay Bornova’yı istedi Altınordu ‘olmaz’ dedi

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altay, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Maça etkili başlayan Altay, Erkan Zengin'in golüyle geriye düştü. Adana Demirspor'da Traore, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 64. dakikada Altay, Abdülkerim Bardakçı ile beraberliği yakaladı. 78'de Paixao, Altay'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golden sadece 1 dakika sonra ev sahibi takım Hasan Kılıç'la yeniden beraberliği sağladı. Maç 2-2 sona erdi. Zorlu Adana deplasmanında beraberlikle dönen Altay, 32 hafta sonunda puanını 51'e çıkararak play-off iddiasını devam ettirdi.
HOCA KOŞUKAVAK DA YOK, YILMAZ ILE KAPPEL DE!
Play-off sıralamasında rakiplerinin puan kaybına odaklanmış durumda. Ligin 33. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Erzurumspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak Süper Lig'e yükselme şansını arttırmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig'in son haftasında play-off şansı kalmayan Giresunspor'a konuk olacak.
Öte yandan Eskişehir deplasmanı sonrası ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, final gibi karşılaşmalarda bu hafta da takımının başında yer alamayarak 3 maçlık cezasını tamamlayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Yılmaz forma giyemeyecek. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Adana'da görev alamayan Kappel'in de Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
STADYUM SORUNU BİR TÜRLÜ AŞILAMADI
Bu arada Altay, bu hafta farklı stadyumda maç yapacak olmanın endişesini yaşıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda
oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanarak iç
sahadaki performansıyla rakiplerine gözdağı
veren siyah-beyazlılar, bu kez sezon
başında kullandığı Atatürk Stadı'na dönmek
zorunda kaldı. Bornova'da önceliği bulunan Altınordu'nun aynı gün Giresunspor'u konuk edecek olması nedeniyle Altay zorunlu stat değişikliğine gidecek.
Altay yönetimi maçın Bornova'da oynanması
için girişimde bulunurken, kümede
kalışını henüz ilan edemeyen
Altınordu bu talebe olumsuz
yanıt verdi. Altınordu onay verse bile Altay'ın stat değişikliği talebini ilk 2 yarışındaki misafir takım Erzurumspor'un da kabul etmesi gerektiği belirtildi.