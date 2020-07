Buca’da 50 milyon lira buhar oldu

İzmir'in en büyük ilçelerinden Buca Belediyesi'nde yerel seçimler sonrası CHP'li Erhan Kılıç başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk iş olarak kendi yandaşlarını işe almak oldu. Daha sonra ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşlara yapılan sosyal yardımlaşmayı kesen Kılıç tepki topladı. Yaptığı açılış gibi törenlerde aşırı harcamalar ile dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediyenin gelir kaleminde de yer alması gereken İZSU'dan gelen katkı payına yer vermedi. İZSU'nun ilçe belediyeleri için katılım payı adı altında ücret topluyor. Daha sonra tahsilatını yaptığı bu paraları her ay düzenli olarak nüfus dağılımına göre ilçe belediyelerine yatıran İZSU'nun Buca'ya aylık 3 milyon lira civarında yatırdığı ortaya çıktı. 17 aydır başkanlık koltuğunda oturan Erhan Kılıç'ın şimdiye kadar toplam 50 milyon lira civarında İZSU'dan para aldığı iddia ediliyor. Normalde gelir defterinde gözükmesi lazım olan bu paranın nereye harcandığı ve ne olduğu bilinmiyor.Başkan Erhan Kılıç sessiz kalmayı seçerken, özellikle AK Partili meclis üyeleri tarafından başkana hatırlatılan 3 milyon liranın nereye harcandığı hakkında bir yorum gelmedi. İZSU'dan gelen paranın her ay belediye kasasına girdiğini belirten Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Ekrem Gündoğdu, "Başkanın ne yaptığı belli değil. Her ay belediyenin kasasına giren bu kadar büyük paralar nasıl olurda gelir kalemleri arasında yer almaz. Bu paranın nereye harcandığını herkesin bilmesi gerekir. Şeffaf belediyecilik anlayışı sıfır. CHP'li belediyelerin her zaman ki hali ortada. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Doğru olan neyse onun peşinden gideceğiz. Her meclis toplantısında bu konuyu dile getireceğiz" dedi.Başkanlık koltuğuna oturalı aradan 17 ay geçtiğini ve İZSU'dan yatan paranın her ay düzenli yattığını belirten AK Partili Meclis üyesi Burçin Kevser, "Biz bunu denetim raporunda da dile getirdik. Başkan bu konu hakkında fazla konuşmayı sevmiyor. Sanki birileri ona kendi cebindeki parayı soruyormuş gibi davranıyor. Bu para İZSU tarafından su faturalarına yansıtılan katılım payı. Bu paranın kesinlikle gelir kaleminde yer alması gerekiyor. Ama başkan sadece bu parayla bazı maaşları ödüyoruz diye daha da komik bir cevap veriyor. 17 ayda 50 milyon liradan fazla para ortada yok. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Başkan bunun cevabını vermeli. 50 milyon lira ile şimdiye kadar ne yapıldıysa kalem kalem belirtilmeli" dedi.