Ünlüler söyleyecek tatilciler coşacak

Solfej organizasyonu ile gerçekleştirilecek yaz konserleri dizisinde Ege'nin önde gelen tatil merkezlerinde müzik rüzgarı esecek. Ünlü sanatçılar Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de düzenlenecek konserlerle hayranlarıyla buluşacak. Çeşme Antik Tiyatro'daki konserler dizisinde 31 Temmuz'da Sertab Erener, 2 Ağustos'ta Duman, 7 Ağustos'ta Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos'ta Gazapizm, 15 Ağustos'ta Erol Evgin ve 22 Ağustos'ta ise Levent Yüksel sahne alacak. Marmaris Amfi Tiyatro'da 31 Temmuz'da Büyük Ev Ablukada, 1 Ağustos'ta Ayta Sözeri, 15 Ağustos'ta Sertab Erener, 16 Ağustos'ta Duman, 21 Ağustos'ta Erol Evgin ve 22 Ağustos'ta Gazapizm hayranlarına seslenecek. Kuşadası Amfi Tiyatroda 1 Ağustos Levent Yüksel, 2 Ağustos Pazar Erol Evgin, 3 Ağustos Ayta Sözeri, 7 Ağustos Gazapizm, 8 Ağustos Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos Duman konseri gerçekleştirilecek. Bodrum Antik Tiyatroda 1 Ağustos Büyük Ev Ablukada, 2 Ağustos Ayta Sözeri, 3 Ağustos Duman, 8 Ağustos Gazapizm, 12 Ağustos Levent Yüksel, 15 Ağustos Mabel Matiz, 22 Ağustos Erol Evgin sevenleriyle buluşacak.