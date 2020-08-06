İzmirli firmadan elektrikli araba

Sonyıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de ekosistemi artan araç paylaşım platformlarına fark yaratabilecek bir yenisi de İzmir merkezli bir teknoloji şirketi tarafından eklendi. Şirketin hali hazırda geliştirdiği elektrikli mini araç, yine şirketin genç beyinleri tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP ile birleştirildi. Yatırımcıların da ilgisini çeken ZOOP'un Türkiye'de başlayan yolculuğunun başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanılması amaçlanıyor.Saatte 70 kilometre hıza çıkabilen araçlarda, lityum iyon bataryalarla yol alıyor. Evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarda şarj edilebilen araçlar, tepesine bulunan panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor. Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı ise internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı uygulamayla açılıyor. ZOOP'un özellikle kısa mesafe ulaşım için geliştirilmiş bir çözüm olduğunu firmanın yönetim kurulu başkanı Kerem Odabaşı, "Mobilite ve paylaşım teknoloji platformu ZOOP kullanıcılarına sunduğu özel yolculuk deneyimiyle kısa mesafe ulaşım pazarına yepyeni bir soluk getirecek. ZOOP mini araçlarımız özellikle şehir içi kullanımına çok uygun. Cep telefonu aplikasyonu üzerinden kendiniz kiralayabiliyorsunuz. Bu deneyimin dünyada örneği yok" dedi.