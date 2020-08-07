Valiliklerden virüs denetimi

Pandemiye karşı alınan tedbirlerin başında gelen sosyal mesafe ve maske uyarıları Kurban Bayrımı'nda hiçe sayıldı. Özellikle eğlence merkezlire ve plajlarda tatilcilerin pandemiyi yokmuş gibi davranması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün koronavirüs salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirilme kararı alındı.

VALİ DE KATILDI

Ülke genelinde uygulanan en kapsamlı koronavirüs İzmir'de de gerçekleştirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve zabıta ekipleri, Balçova'daki Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi'ndeki işletmeleri denetledi. Denetimler sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, işletme sahipleri ve çalışanlarına tedbirlere uyum konusunda sorular sorup, uyarılar yaptı. Lokantalardaki müşterilerle de konuşan Vali Köşger, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaptı.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, "Yeni normalleşme sürecine herkesin uyum sağlaması gerekli. Süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer alıyoruz. Ancak biraz hızlı şekilde normalleşmeye başlanıldığını görüyoruz. İzmir bir turizm merkezi. Plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Hayatın ve ekonominin de devam etmesi lazım. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmeleri ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Ülke ekonomisini ve hayatı durdurmadan kurallara uyarak devam edeceğiz. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum" dedi. Denetimler, İzmir ve Türkiye genelinde uygulanmaya devam edecek.

SOKAK SOKAK GEZDILER

Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün katılımıyla Bayramyeri Meydanı ve Kaleiçi Çarşısı'nda işletmeler denetlendi. Maskesi olmayanları uyaran, bazı vatandaşlara maske takan Vali Atik, fatura yatırmak isteyen 73 yaşındaki Hasan Keklik'e yardım etti. Kentte salgın sürecini sıkıntısız atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Atik, genel olarak alınan önlemlere uyulduğunu gördüklerini söyledi. Manisa'da da Yunusemre ilçesindeki denetimlere katılan Vali Yaşar Karadeniz, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti, iş yeri sahipleri ve müşterilere kuralları hatırlattı. Uşak'ta Sigorta Pazar Yeri ve Ata Park mevkisinde devam eden denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık, "tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Bu duyarlılıkla ümit ediyorum ki bu süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız" dedi.