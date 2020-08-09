Güneş ışığı miyopinin ilerlemesini durduruyor

hekimleri, küçük yaslardan itibaren çocukların yasamını olumsuz etkileyen ve belli bir yasa kadar tedavisi bulunmayan miyopi (uzagı net görememe) rahatsızlıgı konusunda aileleri uyarıyor. Miyopinin ilerleyisini durdurmanın tam olarak mümkün olmadıgını belirten Kaskaloglu Göz Hastanesi Bashekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklukta miyopinin düzeltilmesi tedavisinin yalnızca gözlükle yapılabildigini söyledi. Asena, "Göz gelisimini etkileyen faktörlerden birisi de ortamdaki ısıgın azlıgı ya da çoklugudur. Bir oda iyi aydınlatılmıs olsa bile 400 lüxlük bir aydınlıga sahiptir. Karanlık ortamda göz daha çok büyüdügü için miyopi de buna paralel olarak büyüyor. Bu nedenle çocukları küçük yaslardan itibaren her gün 2 saat gün ısıgına çıkarmak gerekiyor" diye konustu.