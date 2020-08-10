Altay, Lokman’la anlaştı Erhan Çelenk imzalıyor

Teknık direktör Yücel İldiz'i dümene geçiren TFF 1. Lig ekibi Altay, stoper Lokman Gör ile her konuda anlaştı. Genç defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı yeni sezon öncesi Fransa ekibi Lyon'a satan siyah- beyazlılar, İldiz'in raporu doğrultusunda Lokman'ın işini bitirdi.Öte yandan Altay'ın Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği kulübünde görev yapan orta saha Sadio Diallo'yla da el sıkıştığı ifade edildi.İZMIR ekibinin aynı takımdan Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin listesinde Akhisarspor'dan Erhan Çelenk'in olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. İzmir ekibi yine Manisa temsilcisinden Tolga Ünlü ve forvet Ergin Keleş ile de ilgileniyor. Öte yandan Altay'ın temasa geçtiği Mohamed Yattara ile anlaşma sağlanamadı. Gineli forvet oyuncusu, yüksek fiyat istemesinin ardından transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin bonuslarla birlikte 310 bin Euro'ya kadar çıktığı bildirildi.