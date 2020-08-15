Ege serbest bölgesi 30 yaşında

, 14 Ağustos 1990 yılında başlayan Ege Serbest Bölgesi, kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Bugüne kadar toplamda yaklaşık 80 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiren Ege Serbest Bölgesi, ihracat, ticaret hacmi ve istihdam verileri bakımından uzun yıllardır Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olma başarısını gösteriyor. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, "Kurucumuz merhum Kaya Tuncer, 14 Ağustos 1990 tarihinde, Ege Serbest Bölgesi faaliyete geçerken, burasının ülke ekonomisine katma değer katan, yüksek teknoloji transferi sağlayan, istihdam yaratan ve ihracatı arttıracak bir üretim merkezi olması hayalini kurmuştu. 30. yılı kurucumuzun bu hayalini gerçekleştirmiş olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 30 yılda toplamda yaklaşık 80 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiren, yılda 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ve 20 bin 500 kişilik istihdama ulaşan Ege Serbest Bölgesi, uzun yıllardır Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olmanın verdiği özgüveni taşıyor. Ulaşılan bu başarıda Yönetim Kurulu Başkanımız Mary Tuncer'in de, ESBAŞ'ın kuruluşunun ilk gününden bu yana çok büyük ve önemli katkıları olmuştur" diye konuştu.