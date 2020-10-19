Altay’ı tutana aşkolsun

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, rakibini 15. dakikada Portekizli yıldızı Paixao'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.Zorlu rakibini 1-0'lık skorla geçmeyi bilen Altay'da golcü oyuncu Paixao, bu maçı da boş geçmedi. Portekizli yıldız, ilk 5 haftadaki gol sayısını 5'e çıkararak yine gol krallığında zirveye oturdu.Paixao, takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, kaçırdığı 1-2 net pozisyonun olduğunu ve bu pozisyonları değerlendirse çok daha rahat bir maç geçeceğini ifade etti.31 yaşındaki deneyimli futbolcu, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda gösterdiği etkili performansla beğenileri topladı.Ligdeki ilk 5 maçta rakip filelere 9 gol bırakan Altay, savunma anlamında da başarılı bir performans sergiledi.Altay kalecisi Burak Öğür de maç sonu yaptığı açıklamada takımın yeni olmasına rağmen kısa sürede uyum gösterdiğini belirterek, karşılaşmaları gol yemeden tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.