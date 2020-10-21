Slime sağlığı tehdit ediyor

ÇOCUKLARI vazgeçemediği oyuncakların başında gelen içeriğinde tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallar kullanılması durumunda 'Slime'lar, tehlike saçıyor. Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, çocukların sevdiği oyuncaklar arasında yer alan bu tür slime'ların yarattığı tehlikeyi anlattı. Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Slime, son zamanların moda oyuncağı. Benim de torunum var. Oradan biliyorum. Anne ve babalar olarak boyalı oyuncakları çocukların ellerine vermemeye çalışıyoruz. Slime boraksla yapılan bir ürün. Boraks hem solunduğu hem de yutulduğu zaman çok zarar veren bir madde. Aslında kullanılmaması gerekli" dedi. Şendur, "Sileme'lar çocuklarda egzemaya sebep olabilir. Deri değişikliklerine de sebep olabilir. O nedenle bu tür oyuncakların çocuklardan uzak tutulmasını ve verilmemesini öneriyoruz" dedi.