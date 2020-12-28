‘Amigurumi’ ile para kazanıyor

İZMIR'DE özel bir şirkette çalışan Raziye Aktaş Kızık (32), Japonların örgü sanatı olan Amigurumi'ye merak sardı. Sosyal medyada izlediği videolarla, Japon örgü sanatını öğrenen Kızık, 'AguBaby' isimli bir sosyal medya hesabı açarak, ördüğü bebekleri ve hayvan figürlerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Kısa sürede takipçi sayısının artmasıyla sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle para kazanmaya başlayan Kızık, 2 yıldır aile bütçesine katkı sağlıyor. Amigurumi sanatıyla tanışmasını anlatan Kızık, "Örgü örmeyi hiç bilmezken, sosyal medyada bir Japon örgü sanatı olan amigurumiyle tanıştım. Videolarını izledim. Tekniklerini öğrenmek için günlerce sabahladım. Çünkü her örgünün satırı tek bir tariften oluşuyor. Ardından bir sosyal medya hesabı oluşturmaya karar verdim. Birer birer fotoğrafları atmaya başladım. Fotoğraflar beğeni aldıkça, satış yapmaya başladıkça kendimi de daha çok geliştirdim. En büyük hayalim kadınlara iş imkanı sağlayacak dükkan açmak" dedi.