Harcama çok ilerleme yok!

İZMİR, 2019'da olduğu gibi 2020'de de belediye hizmetleri açısından yerinde saydı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020'ye de kentteki altyapı eksikliği damgasını vurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tunç Soyer aradan geçen 2 yıllık süreçte kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir adım atmadı. Durum böyle olunca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020'de de İzmir belediyecilik hizmetleri bakımından sınıfta kaldı. Her yağmurda su basan cadde ve sokak görüntülerine bu yılda yenileri eklendi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken milyarlarca lirayı bulan maddi kayıplar yaşandı. Tüm bunlar olurken büyükşehir belediyesi gerekli altyapı yatırımlarını yapmayarak İzmirliyi kaderi ile baş başa bıraktı.

SAÇ BAŞ YOLDURDU



2020'de kent içi trafik geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda saç baş yoldurttu. Alsancak Gar ve Karşıyaka İskele önü gibi sorunlu kavşaklar seçim meydanlarında verilen sözlere rağmen aradan geçen süreçte bir türlü yeraltına alınamadı, yapılması gereken yol düzenlemeleri de yapılmadı. Buna birde her geçen gün trafiğe yeni eklenen araç sayılarındaki artış eklenince kent içi trafik adeta içinden çıkılmaz bir hal aldı. 10 dakikalık yolu yarım saat 45 dakikalık sürelerde katetmek durumunda kalan İzmirliler 'artık yeter' dedi.



BUCA METROSU SÖZÜNÜ YUTTU



SOYER'IN 2020'de 'ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız' dediği Buca Metrosu da yerine getirilemeyen vaatler arasındaki yerini aldı. Buca Metrosunun yapımına ilişkin 2020'de bir arpa boyu dahi yol alınamazken kentteki koku problemi bu yılda devam etti. Özellikle yaz aylarında kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku, sıcak yaz günlerinde İzmirlilere kapı pencere kapattırdı. Başkan Tunç Soyer'in koku problemini gidereceğiz söylemi de birçok projede olduğu gibi laftan öteye gidemedi.



KARA DELİK



İZMIR Büyükşehir Belediyesinin 8 yıl önce ihalesine çıktığı akıllı trafik sistemi aradan geçen süreçte bir türlü devreye alınamadı. Eğer her şey yolunda gitseydi İzmir Trafiği akıllı trafik sistemi ile yönetilecek, sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle yollarda yaşadığı zaman kayıplarının da önüne geçilecekti. Sistem ayrıca akan trafikteki kural ihlallerini de kameralar vasıtasıyla anında tespit edecek, yazılan cezalarla da belediye gelir elde edecekti. İzmirlilerin merakla beklediği sistem bir türlü devreye alınamayınca Akıllı Trafik Projesi adete kentlinin milyonlarca lirasını yutan kara deliğe dönüştü. 54 milyon liraya ihale edilen sisteme bu güne kadar 200 milyon liranın üzerinde para harcanmasına rağmen proje bir türlü devreye alınamadı.

YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Kentin çeşitli kesimlerinde yürütülmekte olan su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz gibi altyapı çalışmaları nedeniyle kazılıp öylece bırakılan, asfaltlanmayan cadde ve sokaklar araç sürücülerinin adeta korkulu rüyası haline geldi. Yol ortasındaki çukurlar araç sahiplerine saç baş yoldurtmaya 2020'de de devam etti. Araçların alt takımları doğru düzgün asfaltlanmayan yollar nedeniyle zarar görürken sürücüler yaşananlara isyan etti.