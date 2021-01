Yıldız gibi parladılar

2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgını İzmir'deki sporcu ve spor kulüplerini de olumsuz yönde etkiledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi. Spor müsabakaları seyircisiz oldu. Virüs illetine yakalanmamak isteyen sporcular performanslarını korumak adına zor şartlarda çalışmalarını sürdürdü. Bunun yanında 30 Ekim'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem sonucu kaybedilen 117 can, morallari alt üst etti.BUNUN gibi olumsuzluklara rağmen İzmirli milli sporcularımızın aldıkları başarılı sonuçlar, deprem çadırlarında kalanların yüreklerini ısıttı, pandemi döneminde evden çıkamayan yaşlıların gözlerini parlattı, işleri azalan esnafın gurur kaynağı oldu. İşte 2020 yılında yüzümüzü güldüren ve yıldız gibi parlayan o sporculardan birkaçı...AVRUPA Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı da, Türk kadınının bir annenin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi. 5 yaşında Lina isimli kızı olan Şanlı'nın, şampiyona sonrası "Bu madalya her şeye göğüs geren güçlü Türk şadınına ve elleri öpülesi annelerimize gelsin" sözleri tarihe geçti.ARTSTK jimnastikte bir başka değerimiz de İbrahim Çolak... Dünya şampiyonu unvanlı milli sporcumuz son olarak kazandığı Avrupa Şampiyonluğu ile başarısını taçlandırdı. Şampiyonadan 9 ay önce sol omzundan ameliyat olan Çolak, sakatlığını disiplin, azmi, çalışkanlığı ve en önemlisi aile sevgisi ile aştı. Tokyo olimpiyatlarında kendisinden beklentinin daha da arttığını belirten Çolak, "Dünya şampiyonluğu ve geçirdiğim sakatlıktan sonra bu madalya benim için çok önemliydi. Artık geri döndüm diyebilirim. Tokyo'ya hazır gittiğim zaman baskı beni korkutmayacaktır. Çok çalışarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Başta annem ve babam olmak üzere bende emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.2021 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yelkenci Dilara Uralp de çalışmalarına devam ediyor. Disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Uralp, "Geçen yaz başladığım antrenörümle bir yıl kadar daha çalışarak çok daha iyi dereceler yapacağıma inanıyorum. Şu an için ben de evimde kuvvet ve kürek antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyorum. Umarım bu virüs bir an önce ortadan kaybolur ve herkes eski hayatına geri döner. Herkese sağlıklı bir yıl diliyorum" ifadesini kullandı. 2020 yılını değerlendiren Uralp, "Benim için 2020 yılı aslında koronavirüsten dolayı çok az yarış ancak bol antrenman ile geçti. Bu 1 yıl yoğun antrenman dönemi ile 2021 olimpiyatlarina daha iyi hazirlandiğimi düşünüyorum. 2021 yılında çok yoğun bir programım var. Ocak ayında Portekiz'de kampım başlıyor. En büyük hedefim olimpiyatlarda ilk 10'a girip madalya yarışında yarışabilmek" diye konuştu.jimnastiğinin adını son yıllarda dünya çapındaduyuran İzmirli sporculardan Ferhat Arıcan,gözünü olimpiyatlara dikti. Son olarak AvrupaArtistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 3madalya ile dönen Arıcan, soluğu kurduğuKolektif Akademi'de aldı. Ekibiyle birlikte pandemikoşullarında 2-12 yaşındaki çocuklara temeljimnastik eğitimleri verdiklerini dile getirenArıcan, "Doğru yerden başla, mottosuyla çocuklarımızıngelişimine sporla iç içe olmasına katkı sağlıyoruz.Çocuklarımızın hayatlarına bir nebze olsundokunabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.TOKYO Olimpiyatları için sabırsızlandığını da ifade eden milli sporcu, "2016'da kaçırdığım madalyayı 2020'de almak istiyorum. Yeni yılın sağlık ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.Milli yüzücü İzmirli Emre Sakçı da bu yıl tariheismini altın harflerle yazdırdı. UluslararasıYüzme Ligi'nde, 50 metre kurbağalamadahavuza giren Sakçı, ilk olarak Olimpiyat veAvrupa şampiyonu, rekortmen Adam Peaty'yigeçerek hem birinci oldu hem de tarihin en iyi9'uncu derecesini elde etti. Emre Sakçı, dahasonra aynı serinin Budapeşte ayağında bu kez25,50'lik derecesiyle Avrupa rekorunun sahibiolarak Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.REKOR sonrası havuza göğsünde kalbinin üzerine gelen yere "İzmir" yazan sporcu, yarıştan sonra kalp hareketi yapıp depremin acısını paylaşmıştı. Emre, yarışın ardından bugüne kadar çektirdiği en anlamlı kare olduğunu söylemişti.KADINLAR tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na kota alarak bir ilki gerçekleştiren milli sporcu Büşra Ün, aynı başarıyı Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi yakalayabilmek için çalışıyor. Herkese mutlu sağlık dolu bir yıl dileyen Ün, "Umarım aşı tutar ve biz sporcular olarak hedeflerimize ulaşmak için uygun ortam olur. Olimpik oyunlar devam eder ve ülkemiz için madalyalar kazandırmayı sürdürürüz" dedi.