Soma tahin helvası damak çatlatıyor

MANİSA'NIN Soma ilçesinde, meşe odunu külünün suyuyla yıkanıp kavrulduktan sonra taş değirmende öğütülen susamdan yapılan helva ilgi görüyor. Lezzeti ve yapılış şekliyle diğerlerinden farklılık gösteren Soma'ya özgü tahin ve tahin helvası, özellikle kışın daha çok tüketiliyor. Hünerli ellerden geçerek adeta lezzet şölenine dönüşen helva, yaklaşık 2 asırdır geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Yeni hasat edilen susam kabuğuyla birlikte meşe külü suyunda yıkanıyor. Kavrulduktan sonra taş değirmende öğütülen susam önce tahine, ardından bölgede yetişen endemik bitkilerin de karışımıyla helvaya dönüştükten sonra sofralara ulaşıyor. Soma'daki helva imalathanelerinde yılda ortalama 30-35 ton üretilen, geleneksel yapımına devam edilen tahin ve helva, yurdun dört bir köşesine ulaşırken gurbetçiler tarafından da yurt dışına taşınıyor. Tahin helvası ustası Nurullah Baldır, "Yaklaşık iki asır oldu. Eski usul ile üretime aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.