Kızılay’dan anne yemeği

İzmir'in Urla ilçesinde bir grup Kızılay gönüllüsü kadın, salgın nedeniyle derslerini evlerinde takip eden üniversite öğrencilerine "anne yemeği" desteği veriyor. Kendilerine "gönüllü anneler" ismini veren ve 15 kadından oluşan grup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) eğitim alan 30 öğrenciye Kovid-19 günlerinde destek olabilmek için mutfağa giriyor. "Anne Elinden Sıcak Yemek" sloganıyla hayırseverler ve esnaftan gelen gıda bağışlarını şubenin mutfağında sıcak yemeğe dönüştüren gönüllü anneler, öğrencilerin üç öğün yemeğini hazırlıyor ve onlara ulaştırıyor.

'HEPSİ EVLADIMIZ'

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, İYTE rektörlüğünün desteğiyle ilk olarak geçen yıl şubat ayında sınavlara hazırlanan öğrencilere bin kişilik çorba dağıttıklarını söyledi. Birçok öğrencinin ailelerinin evlerinde internet bağlantısı olmadığı için anne babalarının yanlarına gidemediğini belirten Saltık, "Gönüllü anneler olarak onlar için bir şeyler yapmak istedik ve mutfağa girmeye karar verdik. Onlara anne sıcaklığıyla yemek yapmaya başladık. Annelerimiz tıpkı evlerinde çocuklarına yemek yapar gibi, aynı hassasiyetle yemek pişiriyor. Yaptığımız yemekleri öğrencilere kendimiz ulaştırıyoruz" dedi. Gönüllü annelerden Nebile Aktaş ise 2 çocuğunun olduğunu, Türk Kızılay Urla Şube ile "Hayata Bağlan Projesi" kapsamında engelli olan oğlu aracılığıyla tanıştığını söyledi. Diğer oğlunun üniversitede okuduğunu belirten Aktaş, "Sınav zamanlarında nasıl stresler yaşadıklarını oğlumdan biliyorum. Kendi başına yaşayan üniversite öğrencilerine bir şekilde destek olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'DESTEK OLUYORLAR'

Şengül Kaya ise İYTE Kimya Mühendisli Bölümünde eğitim aldığını, gönüllü annelerin evine ilk yemek getirdiği günü hala unutamadığını söyledi. Onlar sayesinde yalnız olmadığını bir kez daha anladığını vurgulayan Kaya, "Yaptıkları bu çalışma benim için çok özverili ve değerli. Biz burada ailelerimizden uzak yaşıyoruz ve derslerimize zaman ayırmamız lazım. Türk Kızılay gönüllü anneleri pişirdikleri yemeklerle bize destek oluyor. Pişirdikleri yemekler çok lezzetli, tıpkı benim annemin yaptığı yemekler gibi. Onları afiyetle yiyorum. İyi ki varlar" dedi. Mehmet Ceylan ise gönüllü anneleri çok sevdiğini ifade ederek, "Derslerimizi Kovid- 19 nedeniyle çevrim içi takip ediyoruz. Ama onlar bizi yalnız bırakmıyor. Umarım bu çalışma diğer kentlerdeki Kızılay şubelerine de örnek olur" diye konuştu.