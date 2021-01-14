Menemen Berkay Samancı’yı alıyor

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'un tecrübeli futbolcu Berkay Samancı ile anlaştığı öğrenildi. Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun Menemenspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği kaydedildi. Berkay uzun yıllar İzmir'de futbol oynadı. Bucaspor'a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015'tü Altınordu'ya gelen Berkay, 4.5 yıl burada görev aldı. Bu sezonun ilk yarısında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadolu'da oynayan Berkay, 17 resmi maçta 1402 dakika sahada kaldı.